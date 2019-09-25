社區對話將舉行　林鄭：誠懇謙卑聆聽意見

林鄭月娥昨日會見傳媒（中評社 張心怡攝） 中評社香港9月25日電（記者 張心怡）香港特區政府首場“社區對話”將於本周四在灣仔伊利沙伯體育館舉行，現已有逾二萬人報名，可入場參加的150位市民將由電腦抽簽產生。行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前會見傳媒時表示，深切希望對話可在和平、理性、冷靜進行，她與特區政府其他官員會以誠懇、謙卑態度聆聽意見，為香港在紛亂的局面中尋找出路。



對於有人擔心首場“社區對話”是否能夠成功舉行，林鄭月娥強調，無論有多艱難，特區政府一定會持續進行“社區對話”。對話形式亦將是多元的：一是走入社區，由市民主動表達意願參加；二是隨機抽樣，找到具有代表性的群組與特區政府對話，或針對一些特別議題進行交流；三是閉門、小範圍的深度對話和交流。此外，特區政府還在考慮網上對話的形式。



林鄭月娥說，“社區對話”並不想控制參加者當日表達的意見，並承諾將不分背景、不分政治立場，參加者可發表任何意見，甚至是憤怒。她表示，修理風波持續三個多月，市民心中有很多不滿，特區政府的工作有很多值得改善的地方，所以並不期望首場對話就能有良好效果，但希望大家坐在一起，在相對和平的環境里進行平等對話。



“當前社會最大的共識是停止暴力，盡快讓香港恢復社會秩序。”林鄭月娥指出，止暴制亂中最王道的做法就是法治，其中幾個元素非常重要：第一，市民要先守法，要尊重法律，不應該參與違法事件；第二，執法機關要依法、嚴正執法；第三，如果違法者被拘捕，檢控部門亦要獨立、不受干涉、按法律和證據作出檢控；第四，對於被捕人士，有足夠的法律援助，讓他可以在法律面前人人平等的條件下，接受公平審訊；第五，要有獨立的司法機關，進行不受干涉的裁決。



有建制派議員提倡引用緊急法，設立蒙面法和辱警罪。林鄭月娥對此回應稱，在運用法律時，要評估這些法律使用後是否能夠精准地處理現在的暴力狀況，以及這些法律使用之後是否會帶來反效果，令已經很紛亂的局面或是已經受到很大破壞的香港國際聲譽再進一步受挫。



林鄭月娥還特別提到，特區政府近期正在籌備一年一度的《施政報告》，一共五十場有關《施政報告》的諮詢已到尾聲。“由於今年可能有些不確定性，所以特區政府對《施政報告》的做法有些許變化，如果已有一些成熟的措施，便會率先向社會公布信息。”

