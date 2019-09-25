港工商界婦女慶祝中華人民共和國成立70週年

香港工商界婦女舉行慶祝中華人民共和國成立70週年午餐會（中評社 張心怡攝） 中評社香港9月25日電（記者 張心怡）9月24日，香港工商界婦女舉行慶祝中華人民共和國成立70週年午餐會。全國政協副主席梁振英夫人梁唐青儀，全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深，全國政協常委林淑儀，全國人大常委會基本法委員會副主任譚惠珠等嘉賓出席午餐會。



會上，全場嘉賓共唱中華人民共和國國歌。三位婦女代表分別用普通話、英語、粵語發佈祝酒詞，祝願祖國日益富強、香港繁榮穩定。



活動籌委會主任委員蔡關穎琴在致辭中指出，新中國成立70年來，國家在不同範疇取得巨大成就，特別是在改革開放之後。現在國家積極融入世界，擴大對外開放，實現了經濟高速增長，人民生活水平和質量普遍提高，人口脫貧速度為世界最快。“我們國家已成為世界第二大經濟體、製造業和貨物貿易第一大國和最大的外匯儲備國，綜合國力和影響力不斷提升，成績有目共睹。”



由於當前環球政經局勢複雜多變、貿易摩擦和地緣政治等不明朗因素，加之香港近月發生的社會爭議，香港營商環境面臨前所未有的嚴峻挑戰。蔡關穎琴指出，相信在國家全力支持下，特別是國家積極推進大灣區和“一帶一路”發展，香港可以更好地抓住時代發展機遇，進一步發揮“一國兩制”獨特優勢，鞏固“引進來、走出去”的平台樞紐地位，為配合國家全面深化改革開放及促進香港繁榮穩定貢獻力量。



“香港工商界婦女對於最近香港面對的困境到擔憂，我們非常認同和支持國家對香港當前形勢的明確表態。”蔡關穎琴強調，必須要止暴製亂、恢復社會秩序。



蔡關穎琴亦代表全體香港工商界婦女發聲：我們全力支持行政長官及特區政府依法施政，支持警隊對違法行為嚴正執法、守護法治。希望大家能記住中國人非常重視“家和萬事興”這句話，也希望大家積極宣揚和教導孩子“愛國家、愛香港”的重要觀念，並把影響力從自身擴大到家庭、鄰舍、以及整體社會上，為香港增加正能量。

