經民聯研究報告：建議推動公屋大規模重建

經民聯發布《推動公屋重建研究報告》（中評社 張心怡攝） 中評社香港9月25日電（記者 張心怡）長期以來，香港公屋供應嚴重短缺，現時申請人平均輪候時間已上升至5.4年。經民聯早前就公屋重建問題進行研究，並於昨日發布《推動公屋重建研究報告》。報告指出，目前房委會轄下未有重建計劃的19條舊屋邨具有很大的重建潛力，估算重建後可提供多達20萬個單位，增幅超兩倍，可滿足現時輪候册上最少一半的申請，大大縮短輪候“上樓”的時間。



經民聯主席盧偉國在發布會上表示，近年公屋申請人獲安置個案數目遠少於新登記個案，公營房屋供應變得“越追越落後”，輪候册排隊時間距離“三年目標”甚遠。經民聯一直倡議重建高齡公共屋邨，因為當中具有龐大的重建潛力。



他引述《研究報告》內容指，若將房委會已研究但未納入重建計劃的19條舊公共屋邨全數重建，按綜合發展區最高住用地積比率6.5倍估算，估計重建後可合共提供20萬個單位，比原本的6.6萬個多出約13.5萬個單位，增幅達205%，不但可達到《長策》的建屋目標，更可滿足現時最少一半輪候册上的申請，同時解決公屋維修開支越來越高的問題，徹底清除這個“社區計時炸彈”和“財政黑洞”。



經民聯副主席林健鋒談到，香港房屋問題已病入膏肓，特區政府必須改變思路，大刀闊斧去處理，並考慮《研究報告》中就重建舊屋邨提出的十大建議，以解決房屋問題。



林健鋒促請特區政府在新一份《施政報告》中推出大型公屋重建計劃，就未有重建計劃的19條舊屋邨啟動重建研究，並由房委會重啟“整體重建計劃”，為重建19條屋邨定下路線圖及時間表。同時，利用原有最高地積比率重建，做到“地盡其用”，盡量提供更多單位。他建議，重建計劃落實原區安置原則，在舊屋邨內的社區用地興建接收屋邨，再由原區新屋邨用作安置受影響居民，減輕重建對他們的影響。