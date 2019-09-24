栗戰書出席歐亞國家議長會議並作主旨發言

中評社北京9月24日電／第四屆歐亞國家議長會議24日在哈薩克斯坦首都努爾蘇丹舉行。全國人大常委會委員長栗戰書出席會議開幕式並作主旨發言。



新華社報道，栗戰書說，當今世界正處於百年未有之大變局。合作還是對抗？開放還是封閉？互利共贏還是零和博弈？關乎各國利益，關乎人類前途命運。習近平主席對此作出了明確回答，提出構建人類命運共同體的主張，推動建設新型國際關係，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展；提出共建“一帶一路”倡議，打造各國共同發展的機遇之路、繁榮之路。



栗戰書指出，歐亞大陸是世界上面積最大、人口最多、發展最迅速、前景最廣闊的大陸，歐亞各國利益與共、安危與共。歐亞各國需要攜手努力，加強對話、信任、合作，促進和平、穩定、繁榮。栗戰書提出四點建議：一是加強溝通協商，尊重各國自主選擇的發展道路，弘揚夥伴精神，求同存異，擴大共識，增進政治互信；二是拓展經貿合作，促進貿易和投資自由化便利化，推動世界經濟開放、包容、普惠、平衡、共贏發展；三是密切人文交流，推動文化、教育、旅遊、體育、媒體、青年等領域合作，促進民心相通；四是深化立法機構交往，落實好國家領導人達成的重要共識，助力國家關係發展，為深化歐亞合作增添亮點、提供保障。



栗戰書說，今年是中華人民共和國成立70週年。70年來，中國各族人民在中國共產黨的領導下，頑強拼搏、不懈奮鬥，書寫了人類發展史上的奇跡。中國的發展，是和平的發展，我們珍惜和平、維護和平，與各國平等相待、和睦相處，反對以大壓小、以強凌弱、以富欺貧；中國的發展，是合作的發展，我們重信守義、互利共贏，把中國發展同世界各國發展緊密聯繫在一起，決不做損人利己、以鄰為壑的事情；中國的發展，是開放的發展，我們堅持打開國門搞建設，積極參與經濟全球化進程，不搞封閉排他的小圈子。



栗戰書表示，中國是歐亞大陸的一員，視歐亞國家為重要合作夥伴。我們願推動共建“一帶一路”同各國發展戰略及歐亞經濟聯盟等區域合作倡議對接，秉持共商、共建、共享原則，促進全方位互聯互通，實現共建“一帶一路”高質量發展，讓合作成果更好惠及歐亞各國人民。



本屆歐亞國家議長會議的主題是“大歐亞：對話、信任和夥伴關係”，來自65個國家和14個國際組織的代表，包括50多位議長、副議長參加會議。