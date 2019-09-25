赴冬奧之約　走近國家速滑館看“絲帶飛舞”

正在施工建設的國家速滑館（中評社 李娜攝） 中評社北京9月25日電（記者 李娜）慶祝新中國成立70周年活動新聞中心於9月24日組織境外記者參加以“共赴冬奧之約”為主題的參觀採訪活動，參訪國家速滑館場地、國家體育場“鳥巢”以及正在變身“冰立方”的“水立方”，了解2022年北京冬奧會場館建設情況和2008奧運遺產利用情況。



參訪當天，來自國外、台港澳地區的境外記者看到了正在施工建設的國家速滑館，這是2022年冬奧會北京賽區標誌性場館，由北京國家速滑館經營有限責任公司投資建設、北京城建集團施工總承包。場館南北長跨約210米，東西短跨約146米，近似田徑場大小，是亞洲冰面最大的速滑館。



國家速滑館總經理張紹輝對記者介紹“冰絲帶”的特色建設，比如曲面幕牆，外立面由22根“冰絲帶”環繞，平均每條冰絲帶約長622米，外立面二層以上為天壇形曲面幕牆系統，總玻璃數量是3360塊，目前已經完成80%。其中大跨度索網結構屋頂也十分值得期待，使用國家速滑館研發首創的雙曲面結構造型，屆時場館將被建設成世界最大跨度正交雙向單層馬鞍形索網屋頂的體育場館。



張紹輝說，到今年年底，國家速滑館將實現封頂封圍，完成幕牆、屋面和機電工程。預計明年6月份完工，達到測試賽要求。



國家速滑館還有一大亮點是被稱為“最快的冰”，據介紹，“冰絲帶”採用全冰面設計，面積約1.2萬平方米，同時研發的多功能全冰面制冰系統、室內環境控制和綜合節能等關鍵技術，精確控制冰面溫度、厚度和穩定性等，使整個400米冰道冰面溫度誤差不超過1℃，成為“最快的冰”（冰面－11℃到－6℃；冰面1.5米高度13－15℃）；場館觀眾坐席區溫度是16度，為速滑運動員取得優異成績提供技術保障。



據悉，“冰絲帶”作為北京2022年冬奧會標誌性新建場館，其智慧場館的建設將緊緊圍繞國際奧委會和北京冬奧組委各利益相關方的需求，建設成為3平台（“物聯網應用支撐平台”、“大數據分析支撐平台”、雲計算能力服務平台）、8應用、9＋N系統，努力建設成為“智慧場館“的標誌。