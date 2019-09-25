變身的“冰立方”“冰水交融”助力冬奧

正在變身“冰立方”的“水立方”（中評社 李娜攝） 中評社北京9月25日電（記者 李娜）9月24日，慶祝新中國成立70周年活動新聞中心組織境外記者參加以“共赴冬奧之約”為主題的參觀採訪活動，先後參訪國家速滑館場地、國家體育場“鳥巢”以及正在變身“冰立方”的“水立方”，了解2022年北京冬奧會場館建設情況和2008奧運遺產利用情況。



走進北京奧林匹克公園內，國家游泳中心“水立方”的改造工作正如火如荼進行。通過圖片、視頻、模型展示、現場講解等方式，記者詳細解構了“水立方”變“冰立方”的改造方案、技術難點和科技亮點，以及“後奧運時期”場館的反覆利用計劃。



“水立方”作為2008年奧運會游泳、跳水、花樣游泳項目比賽場地，正通過冰壺場地改造和新建“冰立方”冰上運動中心，從“水立方”向“冰立方”變身。從一個夏奧場館改造成冬奧場館，這次改造也將讓國家游泳中心成為雙奧場館，也是世界首個“冰水轉換”的場館。



據介紹，冰壺場地改造工程總面積約5萬平米，將在保有“水立方”水上功能的基礎上新增“冰立方”冰上功能。在改造的基礎上，國家游泳中心比賽大廳將通過可轉換結構與制冰系統的拆裝實現“水”、“冰”功能轉換。

