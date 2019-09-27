法國前總理：非洲如何實現更好的發展

德維爾潘發表主旨演講（中評社 張爽攝） 中評社北京9月27日電（記者 張爽）由國觀智庫聯合北京語言大學國別與區域研究院主辦的“國觀智庫中歐關係系列對話會——對話法國前總理、春秋資深學者德維爾潘先生”24日在北京舉行。德維爾潘認為，中國和歐洲在非洲的發展問題上會有越來越多的共同利益。非洲大陸有其獨有的敏感和脆弱，為了實現更好的發展，應該對其進行文化上的支持、考慮非洲發展不平衡的現實問題、尊重非洲的歷史與自然、提供更好的教育機會。



本次對話會圍繞“中國、非洲與歐洲大三角關係：21世紀的機遇和挑戰”主題展開，由國觀智庫首席研究員、學術委員會副主任、北京語言大學國別與區域研究院學術院長黃靖主持，國防部前外事辦公室主任及中國前駐部分歐洲、非洲國家大使，突尼斯駐華大使等駐華使館官員，德國阿登納基金會，艾伯特基金會駐華代表等參加對話會。



德維爾潘的職業生涯中很長一段時間都與非洲打交道，他對非洲問題的複雜性了解頗深，也深知非洲大陸的“文化敏感”，他指出：



第一，21世紀可以成為非洲的世紀。這一“非洲的世紀”既可能是噩夢，也可能完全滿足我們的期待。



第二，非洲的社會問題正在變得顯著，而且是非常困難的問題。每一個問題都非常敏感、脆弱，關於國家認同的問題更是十分顯著，是造成非洲暴力橫行的主因。因此，在這樣的背景之下，在非洲做生意、建立深刻的聯繫都不是容易的事情。



德維爾潘認為，中國和歐洲應該從上個世紀發生的事情中吸取教訓。他相信，中國和歐洲在非洲的發展問題上會有越來越多的共同利益。在歐洲，非洲越來越多地被看做是一個消極的問題，比如越來越多的非洲移民。有歐洲人建議，在歐洲與非洲之間建起高墻，防止這些問題進一步擴大。中國去年也因非洲招致了一些批評，有人認為中國與非洲合作的範圍太廣，可能會讓非洲的經濟遭遇困難。但德維爾潘指出，今天的非洲需要找到新的財務能力、新的技術支持。



至於非洲如何實現更好的發展，德維爾潘提出以下建議：



第一，我們應該對非洲的發展有文化上支持。這意味著我們應該尊重非洲國家的獨立性、尊重他們的自豪感和認同感。非洲不是南美，也不是亞洲，非洲是一個碎片化的大陸，有54個國家，不能用對待其他地區的方式來對待這54個國家。



第二，我們應該考慮非洲的現實，非洲大陸上一大部分人都還生活在中世紀，另一部分人生活在有互聯網的21世紀。我們應該思考如何把這兩部分的非洲結合起來，讓它們平衡、可持續地發展。



第三，我們應該尊重非洲的過去，尊重自然，尊重環境。



第四，非洲的人口素質也是值得關切的問題。非洲的年輕一代應該接受更好的教育，有更好的機會，婦女對於非洲大陸來說也是一個關鍵因素。



德維爾潘先生在京滬兩地地與多家智就中國-歐洲-非洲大三角戰略關係進行了交流。



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