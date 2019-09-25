中評關注：國慶專題採訪 吳謙澄清外國誤解

吳謙大校回應美國媒體記者的提問（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月25日電（記者 郭至君 林艷）還有不到一個星期的時間，為慶祝新中國成立七十周年的盛大閱兵式就將展現在全世界的面前，各國媒體對這次閱兵即將展示的武器高度關注，也有一些外國媒體將關注的重點放在了“閱兵就是中國軍隊秀肌肉”的這個說法上，對此，國防部新聞發言人吳謙大校在專題採訪答問環節清楚地給予了回應，並向在場媒體記者提到了一些國家對於中國閱兵的某種誤解的心態。



有美媒記者問，關於這次閱兵，有分析人士認為，這些參閱的新型武器裝備將進一步擴大增強中國軍事力量的打擊和偵察範圍，讓美國航母更難以靠近中國軍事勢力範圍。鑒於當前美軍艦機不斷過航台灣海峽和南海，美國不少軍政人士把中國作為主要戰略競爭對手。請問這次新型武器裝備亮相要對外釋放出什麼政治軍事信號？



吳謙大校直截了當地回答，感謝你的提問，我聽懂了你的問題。這個問題主要是想問展示新型武器裝備是不是中國在“秀肌肉”。吳謙進而表示，在中國軍隊發展壯大的歷程中，總有一些人或者勢力喜歡進行不實炒作。他們頭腦中有一些非常奇怪的邏輯：如果中國軍隊展示武器裝備就是“秀肌肉”，如果不展示就是“不透明”。“我覺得對付這種邏輯最好的辦法就是堅定不移地做好自己的事情。70年來，中國軍隊的發展壯大有目共睹。我們既沒有意圖，更沒有必要通過閱兵來“秀肌肉”。70年來，中國軍隊的世界貢獻有目共睹。我們自身越強，為世界和平提供的正能量就會越多。壯麗七十年，奮鬥新時代。中國軍隊將在中國共產黨的堅強領導下，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，積極服務構建人類命運共同體，沿著中國特色強軍之路闊步向前。”吳謙說。



的確，每當涉及到中國軍方的一舉一動時，都有一些別有用心的西方媒體負面過度解讀，在腦海中臆想曲解中國軍方的本意，甚至在稿件呈現出來的文字上都帶上了“中國威脅論”的暗示。隨著中國的發展，西方也有一些勢力對此看不慣，於是就把中國想像成了主要戰略競爭對手甚至是假想敵，在中國做的一些事情上極盡抹黑、打壓。但是，我們以為，這樣的不實炒作和故意的歪曲理解無益於國家之間建立真正的戰略互信，也無益於不同國家、地區內的人民對彼此增進了解。人與人相處，心態平和才可真正交到朋友，國家和國家之間也是一樣的道理。



新中國成立已經七十年，中華人民共和國走過了數不清的風風雨雨，也依然面對著許多錯綜複雜的挑戰。正如吳謙大校所回答的那樣，中國軍隊自身越強，為世界和平提供的正能量就會越多。中國也是如此，在不斷發展壯大的過程中，會越加自信，將正氣、和平向世界範圍傳播。