婦女會徐劉淑媓：婆婆媽媽真的很挺韓國瑜

徐劉淑媓。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月25日電（記者 黃文杰）曾任四屆中國國民黨中央委員、現任婦女會總會監事長、青溪婦女協會總會監事長徐劉淑媓接受中評社訪問表示，所謂“婦女撐起半片天”，這次大選，婦女姊妹當然力挺國民黨2020參選人韓國瑜，韓國瑜夫人李佳芬會是靈魂人物，就像黨主席吳敦義夫人蔡令怡，為了國民黨、為了夫婿全台跑透透，期待韓國瑜夫人早點跟國民黨婦女界打成一片。



徐劉淑媓，曾擔任（升格前）桃園市婦女會理事長、四屆中央委員、桃園市婦女企業管理協會創會會長、婦女會總會監事長、青溪婦女協會總會監事長等職務，她的夫婿是徐鴻進，曾任國民黨前“國大代表”。



身為桃園藍軍婦女團體重要代表人物，徐劉淑媓告訴中評社，各地挺韓國瑜後援會都成立，總會雖然暫時還沒有動作，一旦清楚定位，也會陸續成立，全員動起來挺韓。



“婆婆媽媽真的很挺韓國瑜！”她一開始也很奇怪，婦女姊妹們為何這麼挺韓國瑜呢？很大關鍵在於青天白日旗。



徐劉淑媓解釋，她們不是外界認為的“鋼鐵韓粉”，只是一般家庭婦女，但是參加韓國瑜的造勢場，看到全場青天白日旗飄揚，內心澎湃，激動到快掉淚，現在連“出國”旅遊也必備青天白日旗，不是小旗幟，而是超大面。



徐劉淑媓說，距離大選剩下100多天，雖然現在看起來，婦女系統還沒有真正動靜，但是後援會成立以後，婦女力量會很驚人，通常團結勝選氣勢，就看最後30天或60天。



她說，所謂“婦女撐起半片天”，這次大選，絕對少不了婦女姊妹的力量，除了死忠韓粉，一般家庭婦女也會通通站出來，因為婦女姊妹，對於蔡英文施政很反感，即使“黑韓”消息滿天飛，都不受到影響，普遍有共識，先把民進黨蔡英文下架再說。



徐劉淑媓告訴中評社，目前還沒有機會接觸韓國瑜夫人李佳芬，但是主席吳敦義告訴我們，只要國民黨提名，都應該全力輔選，主席吳敦義夫人蔡令怡，也替夫婿分擔不少輔選壓力，就像2018年地方選舉，全台跑透透，默默做著應該做的事，即使過程當中，難免也被責難，但是任何委屈都沒有比讓國民黨重返執政更重要。



她說，主席夫人蔡令怡已經做了良好標竿，也期待韓國瑜夫人李佳芬，早點跟國民黨婦女界打成一片，一起形成強大的後援力量，幫助韓國瑜順利當選。