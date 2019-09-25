慶國慶：台聯參訪團赴鄂　了解湖北新發展

全國台聯國慶70周年湖北參訪團24日訪問辛亥革命紀念館。（中評社 沈而忱攝） 中評社武漢9月25日電（記者 沈而忱）中華全國台灣同胞聯誼會（全國台聯）於9月24日起，在湖北、北京兩地舉辦2019年國慶參訪活動，邀請近百位台灣同胞和海外僑胞參加。參訪團將走進黃鶴樓、辛亥革命紀念館、三峽大壩、長江經濟帶知名企業、三峽移民庫區、荊州古城等地參訪；返回北京後，參訪團將到訪世園會、聽國家發展和兩岸關係講座等。此行不僅令台灣同胞和海外僑胞了解湖北發展的新成就，領略祖國大美河山，更讓大家共同感受新中國成立70周年的喜悅。



在24日的歡迎晚宴上，湖北省委統戰部副部長、省社會主義學院黨委書記陳昌宏，全國台聯副會長、台盟湖北省委主委、湖北省台聯會長江利平，湖北省台聯專職副會長兼秘書長羅鷹等領導出席並致辭。



陳昌宏開場表示，還有六天就是祖國70華誕，我們相逢於美麗的湖北、美麗的江城，在此對來自世界各地的台灣同胞表示熱烈的歡迎。此次參訪團規格頗高，是台灣同胞中的精英，也是世界各地社團的領袖，感謝大家到訪湖北，對湖北表示支持。



表示了熱烈歡迎之後，陳昌宏向大家簡要地介紹了湖北。他說，第一，湖北素有“九省通衢”的美譽，位於祖國中部，交通非常發達。第二，湖北是魚米之鄉，素稱“千湖之城”，湖泊密布、水網縱橫，水資源極為豐富，是全國淡水魚產量最高的地方。第三，湖北是一個文化聖地，炎帝神農就誕生於此，還是詩人屈原、美女王昭君、醫學家李時珍、茶聖陸羽的故鄉，可以說是人傑地靈。另外，湖北是一個科教大省，古語有雲“惟楚有才”，說的就是我們湖北出人才，現在的武漢，有大學生120餘萬人，是全世界大學生最多的城市之一。最後，湖北是中國的“戰略支點”，在國家促進中部地區崛起戰略中占有重要地位。