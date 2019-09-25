奧運遺產再續輝煌　鳥巢將迎冬奧

來自國外、港澳台地區的境外記者一同走進鳥巢金色大廳（中評社 李娜攝） 中評社北京9月25日電（記者 李娜）9月24日，慶祝新中國成立70周年活動新聞中心組織境外記者參加以“共赴冬奧之約”為主題的參觀採訪活動，先後參訪國家速滑館場地、國家體育場“鳥巢”以及正在變身“冰立方”的“水立方”，了解2022年北京冬奧會場館建設情況和2008奧運遺產利用情況。



參訪當天，來自國外、港澳台地區的媒體記者一同走進鳥巢金色大廳，首先現場聆聽了傳統京劇《鬧天宮》、《天女散花》片段，這是鳥巢推出了創新文化項目《國粹·京韵》，結合現代聲光電與動漫技術，將國粹京劇的精彩劇目搬上立體舞台，打造全新的視聽體驗。不僅還原了傳統的“梨園劇場”，還可以近距離欣賞演員的轉身投足、顰笑哀怒，品味戲曲裝束的點翠頭面、華服霓裳。隨後，記者先後參訪了鳥巢體育場等地，了解鳥巢的建築設計理念。



據悉，鳥巢將承擔2022年北京冬季奧運會的開閉幕式，屆時，鳥巢將成為世界上唯一舉辦過夏季和冬季奧運會的場館。預計2020年起陸續開始實施翻新、整修工程。目前，館方已列出初步改造計劃，待冬奧組委會對開閉幕式正式提出需求後，再確定改造方案，進行施工。



“鳥巢”自從舉辦過奧運會之後，奧運會後成為北京市民參與體育活動及享受體育娛樂的大型專業場所，並成為地標性的體育建築和奧運遺產。記者在參訪中看到正在為國內知名綜藝節目《中國好聲音》總決賽搭建的巨型舞台，這裡可以說每年都會舉辦國內、以及國際上的各項賽事、演唱會等活動，是對奧運遺產很好的利用。

