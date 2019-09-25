兩岸教育論壇花蓮登場　縣長徐榛蔚肯定交流

“2019兩岸城市教育論壇”24日在花蓮縣原住民文化館舉行，來自兩岸約550名教育界人士齊聚一堂。（照片：花蓮縣政府提供） 中評社花蓮9月25日電／由台灣海峽兩岸文化教育交流發展促進會主辦的“2019兩岸城市教育論壇”24日在花蓮縣原住民文化館舉行，來自兩岸約550名教育界人士齊聚一堂，透過深度交流、經驗分享，嘉惠兩岸教育工作者與莘莘學子。前“行政院長”張善政、花蓮縣長徐榛蔚、前“教育部次長”林昭賢等人也到場，共同分享教育理念。



2019兩岸城市教育論壇，在兩岸城市教育同行針對論壇主題與相關子議題進行發表，分享具體推動作為與成果。



花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝兩岸的教育工作者，在教育上的積極奉獻；由於諸多的外在環境變數讓海峽兩岸的教育工作者共同面臨許多相同、類似或前所未遇的問題，本次的教育論壇，聚集了兩岸專家學者及教育工作者共同研討，期望兩岸中小學教育交流平臺的建立，可以嘉惠兩岸教育工作者與莘莘學子，以因應教育創新與教育改革的需求。



教育論壇包羅萬象，上午進行的專題講座，由花蓮縣政府教育處長李裕仁針對目前花蓮縣在教育政策的推動說明；接著四川省教科院藝術與體育研究所長馮恩旭針對四川美術教育，發表四川省在中小學藝術館建設及藝術教育推動上的成果；前“行政院長”張善政則分享數位教育在教育上的應用與推動。



下午的分組研討分2個場地進行，A場地以“科技益人文”為主題，B場地以“多元展興藝”為主題，兩岸均有多名專家學者就當前面臨的教育議題，進行意見交流，同時引導與會教育工作者思考，如何在既有的優良文化傳統中，加入符合時代發展的新元素，以豐富與活化校園教育氛圍。