徐鴻進：王金平不接受老二哲學　選下去難看

徐鴻進。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月25日電（記者 黃文杰）中國國民黨籍、前“國大代表”徐鴻進接受中評社訪問表示，前“立法院長”王金平不願接受“老二哲學”，不當別人副手，若參選到底，勢必面臨自己離開或被開除黨籍，要知道王金平就是“國民黨”，離開國民黨又選不上，政治之路恐怕結束，2020是王的最後一次，到底會賭大？還是賭小？就看王自己盤算。



徐鴻進當過第三屆“國大代表”，也是前桃園縣長徐鴻志的弟弟，徐家在桃園地方政壇佔有一席之地，徐鴻進也被歸類為“本土藍”，跟吳敦義交情好。



中評社問，鴻海創辦人郭台銘宣布不參與2020連署競選，“郭柯王”結盟突然失去重心，現在看到王金平積極找親民黨合作，爭取披橘袍參選2020，是否有機會勝選？



徐鴻進提醒，宋楚瑜在政壇太久了，“門票”恐怕不會只給王金平，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲也很想參選。



他說，光看9月17日2020獨立參選連署登記最後一刻，柯媽媽還跑去“中選會”企圖替兒子登記，這樣戲劇性的變化，顯然大有學問，不過真正影響關鍵還是選舉經費，一場大選開銷多少？每天替國民黨借錢籌經費的吳敦義最知道，這也可能是吳很早宣布不選2020的原因之一。



徐鴻進說，他因為有一段時間沒有接觸王金平，王怎樣打算？不知道，但是站在宋楚瑜立場來看，當然要給比較有機會贏的人，若給柯文哲門票，政黨票怎麼計算又是問題。



他分析，2020大選，對於王金平來說，確實是最後一次，到底會賭大？還是賭小？都要自己盤算，如果參選到底，不論披橘袍或獨立參選，都要離開國民黨，就看被開除或者自動離開，王金平不是郭台銘，王金平在國民黨這麼久，王金平就是“國民黨”三個字。



徐鴻進說，王在政壇歷練這麼久，他有他的想法與際遇，王當初沒有參選初選，依舊參選到底，自然際遇跟郭台銘退出國民黨不太一樣，



被問到，是否王已經事先知道“會有這一天”？當初才不參加初選？王有沒機會組“台灣國民黨”？



徐鴻進認為，恐怕要等王金平2020當選，才有機會下一步，不然要怎樣解這個問題呢？不知道王在思考什麼，但是王在國民黨這麼久，跟馬英九恩恩怨怨還是沒有徹底化解。



他說，王金平是人才，十分可惜，沒有辦法做到“老二哲學”，不願屈副手，明知沒有選票，選下去勢必難看，參選到底究竟擺什麼棋？沒人看懂。



被問到，王金平的參選到底，目的是“繼續談判”嗎？



徐鴻進說，王金平談判對象，不是吳敦義而是韓國瑜，吳敦義真的很委屈，之前為了郭台銘飽受批評，現在王選不選，還有變數，但是怪罪吳擋住王參選2020，氣得王連初選都不參加，這樣說法對吳不公平，其實初選以來，想選的人都一起坐下來談，吳只是做最後總結，說吳“卡王”不對，黨內想選2020的人，在政壇各有一片天。



他認為，只能說，每個人看的角度都不一樣，站的位置都不同，角度不同，講法就會不同。



被問到，王留在國民黨還有用嗎？



他認為，其實“副手”兼“行政院長”，權力還是很大呀，韓國瑜個性擅長社交，喜歡對外，副手就應該找老練且政壇經歷豐富，不看好“韓朱配”，因為韓朱同質性太高，只要王金平願意屈就當副手，“老二哲學”派上用場，王留在國民黨，繼續為國民黨效力。



被問到，吳敦義應該放在不分區名單？



徐鴻進說，這很正常，以吳的歷練是足夠，帶兵打仗，屆時主席會變成“小母雞”，要知道，歷次大選，主席都是“大母雞”，這次因為韓國瑜，大母雞之外，主席跳下去輔選，當然是“小母雞”，可以搭配輔選小雞。