中評關注：揭秘閱兵 細數史上之最

三位參加發佈會的軍人在開場前先給在場媒體記者們敬了一個軍禮。（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月25日電（記者 林艶 郭至君）慶祝新中國成立70周年閱兵是中國特色社會主義進入新時代的首次國慶閱兵，也是人民軍隊全面改革重塑後的首次整體亮相，備受中外媒體記者的高度關注。9月24日下午，多位相關負責同志來到梅地亞新聞中心出席首場專題集體採訪活動，介紹了閱兵活動安排的細節，尤其是多個史上之最讓媒體記者對此次的閱兵活動更是充滿期待。



出席此次發布會的嘉賓有閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將，閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任、中國人民解放軍中部戰區副參謀長譚民少將，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校，他們介紹了有關閱兵活動安排，並回答記者提問。發布會由國新辦新聞局副局長、新聞發言人襲艶春主持。



據介紹，此次閱兵活動按閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。屆時將編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台（套），是近幾次閱兵中規模最大的一次。其中，有五項安排是在歷次閱兵上從未出現過的，並且有三項安排也達到了歷史之最。



一是不少徒步受閱方隊和無人裝備方隊首次亮相。蔡志軍表示，編組徒步受閱方隊，全軍各大單位均有力量參閱，不少方隊是首次亮相。例如，領導指揮方隊，從軍委機關、五大戰區、軍兵種和武警部隊抽組，體現領導管理建設和組織指揮打仗的新體制新特點；院校科研方隊，從國防大學、軍事科學院、國防科技大學抽組，體現軍事院校和科研機構在強軍興軍中的重要地位；文職人員方隊，以聯勤保障部隊為主抽組，體現改革重塑後文職人員在軍隊建設中的重要作用。裝備方隊注重聯合編組、聯合指揮、聯合行動、聯合保障，集中體現信息主導、體系支撐、精兵作戰、聯合制勝的特點。例如，無人作戰模塊，展示陸軍、海軍、空軍無人化作戰發展方向，不少無人裝備是首次亮相；



二是首次在徒步方隊安排女將受閱。蔡志軍表示，女兵方隊安排兩名女將軍擔任領隊，以颯爽英姿亮相閱兵場，這也是歷次閱兵首次在徒步方隊安排女將軍受閱。

