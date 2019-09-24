中共中央政治局舉行第十七次集體學習

中評社北京9月24日電／中共中央政治局9月24日下午就“新中國國家制度和法律制度的形成和發展”舉行第十七次集體學習。中共中央總書記習近平在主持學習時強調，新中國成立70年來，我們黨領導人民不斷探索實踐，逐步形成了中國特色社會主義國家制度和法律制度，為當代中國發展進步提供了根本保障，也為新時代推進國家制度和法律制度建設提供了重要經驗。全黨要堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，繼續沿著黨和人民開闢的正確道路前進，不斷推進國家治理體系和治理能力現代化。



全國人大常委會委員、憲法和法律委員會委員于志剛同志就這個問題進行了講解，提出了意見和建議。



新華社報道，習近平在主持學習時發表了講話。他指出，再過幾天，我們將迎來中華人民共和國成立70週年。安排這次中央政治局集體學習，目的是回顧新中國成立70年來黨領導人民推進國家制度和法律制度建設的歷程，總結成就和經驗，深入思考堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的重大問題。



習近平強調，我們黨自成立之日起就致力於建設人民當家作主的新社會，提出了關於未來國家制度的主張，並領導人民為之進行鬥爭。新中國成立後，我們黨創造性地運用馬克思主義國家學說，為建設社會主義國家制度進行了不懈努力，逐步確立並鞏固了我們國家的國體、政體、根本政治制度、基本政治制度、基本經濟制度和各方面的重要制度，中國特色社會主義制度不斷完善，中國特色社會主義法律體系也不斷健全。黨的十八大以來，我們推進全面深化改革，中國特色社會主義制度日趨成熟定型，中國特色社會主義法治體系不斷完善，為推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革發揮了重大作用。



習近平指出，中國特色社會主義國家制度和法律制度是在長期實踐探索中形成的，是人類制度文明史上的偉大創造。建立什麼樣的國家制度，是近代以來中國人民面臨的一個歷史性課題。實踐證明，我們黨把馬克思主義基本原理同中國具體實際結合起來，在古老的東方大國建立起保證億萬人民當家作主的新型國家制度，使中國特色社會主義制度成為具有顯著優越性和強大生命力的制度，保障我國創造出經濟快速發展、社會長期穩定的奇跡，也為發展中國家走向現代化提供了全新選擇，為人類探索建設更好社會制度貢獻了中國智慧和中國方案。

