泛藍雙十不邀郁慕明　新黨狠批國民黨變真快

新黨發聲明表示，國民黨態度從暖變冰變得真快。（中評社資料照） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）媒體報道，中國國民黨與“松濤社－我愛國旗委員會”開會決定，今年雙十活動不安排新黨主席郁慕明致詞。新黨24日發出聲明表示，郁慕明當日早有行程不在台灣，但感嘆國民黨從昔日“溫暖”轉眼成“冰”，只能說世事無常，變得真快。



2004迄今皆未參與大選的新黨，這次推出楊世光、陳麗玲透過公民連署參選2020，若能在11月2日前取得逾28萬份連署書，即符合參選資格，可望拉拉抬區域立委選情與政黨票，衝刺不分區立委選舉。由於新黨支持者多為鐵桿深藍，將影響到國民黨選情。



媒體報道，以往“雙十節”都是泛藍陣營團結同場造勢的大日子，但國民黨和松濤社召開協調會後，確定今年不安排郁慕明上台致詞，主要考量就是因為新黨這次大選高舉“一國兩制台灣方案”，希望單純化，不要被作文章。



對此，新黨發出聲明表示，一、郁主席當日早有行程，不在台灣，本就無法出席。



二、郁主席8月公開質疑，吳敦義主席稱“一中同表”是邪惡，更將兩岸表述成“兩國”，“中華民國”和“中國”變“兩個國家”，自我棄守中國立場，何以還叫“中國國民黨”？至今未獲回應。中國國民黨逃避重大路線問題，新黨深感遺憾；松濤社本就是國民黨外圍團體，配合國民黨閃躲，可想而知。



三、去年松濤社雙十“國慶”大會，郁主席致詞高呼“國、新兩黨一家人”，吳主席回以“溫暖在心頭”。如今郁主席繼續團結反獨力量，追求“兩岸和平、國家統一、民族復興”，顧全大局始終不變。至於國民黨從昔日“溫暖”轉眼成“冰”，只能說世事無常，變得真快！