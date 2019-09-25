熱愛生命獎章得主　呂秀蓮賀重慶鬥士李曉光

呂秀蓮出席周大觀文教基金會“2019年全球熱愛生命獎章得主會師”頒獎典禮，與重慶生命鬥士李曉光握手。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月25日電（記者 林谷隆）周大觀文教基金會24日在台中東海大學舉辦“2019年全球熱愛生命獎章得主會師”頒獎典禮，今年有20名生命鬥士獲獎，包括大陸浴火重生的電腦奇才李曉光，他在1996年在一場意外中，不但父母雙亡，自己也是全身76%重度燒傷，但靠著不屈不饒的毅力，與軟件設計的專業，成為鴻海富士康集團的“發明大王”，創造上百億人民幣的經濟價值，他的故事透過表揚活動，感動無數台灣人。



本次頒獎典禮貴賓雲集，包括呂秀蓮、台中副市長令狐榮達、東海大學校長王茂駿、東海大學附屬高中校長鍾興能、周大觀基金會總執行長趙翠慧、創辦人周進華，還有來自俄羅斯、祕魯、中國大陸、波蘭、印尼、奈及利亞、台灣等9位全球熱愛生命獎章得主現身說法。



呂秀蓮到場時後，就率先與來自重慶的電腦奇才李曉光握手，頒獎時她表示，每一個生命鬥士都克服了所有困難，彰顯了生命的熱力，或許他們發現身體缺陷時，也曾向上帝抱怨。但最終，他們用自己的毅力、天賦與愛，達成令人驚嘆的成就。



周大觀文教基金會國際交流執行長周上觀表示，為讓全球生命勇士熱愛生命•守護地球的精神傳出去，並回應台中各界鄉親的要求，同時承蒙呂秀蓮女士、台中市副市長令狐榮達、東海大學王校長茂駿博士、東海高中鍾校長興能先生等各界人士全力支持，2019年第22屆全球熱愛生命獎章得主會師頒獎，特別到東海大學附屬高級中學舉行。



本次頒發獎項，包括俄羅斯無掌鋼琴勇士羅曼諾夫：無掌彈出奇蹟‧獨腳走遍天下。祕魯棄童救星龔薩蕾絲：推動世界治療‧拯救棄童無數。中國大陸浴火電腦奇才李曉光：浴火重生‧專利狀元。波蘭無臂藝術家肯傑爾斯基：突破缺口‧散播陽光。印尼無臂攝影師盧希達.巴達威：逆轉人生‧拍出精彩。奈及利亞網紅小畫家奧拉米勒：畫出驚豔‧感動全球。日本自閉鋼琴勇士小柳拓人：遇見生命天使‧彈出希望樂章。多障文武唐寶寶周則翰：孜孜不倦‧多藝人生。主廚達人陳國信：把挫折當磨練‧化廚藝為力量。

