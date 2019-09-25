馮巍談“一國兩制”實踐的難題與挑戰

國務院港澳辦原副主任馮巍24日下午在北京大學法學院以“一國兩制”實踐的難題與挑戰為題分享交流 中評社北京9月25日電（記者 徐夢溪）國務院港澳辦原副主任馮巍24日下午在北京大學法學院以“一國兩制”實踐的難題與挑戰為題分享交流。馮巍以自己的研究和工作經歷，對“一國兩制”在香港面臨的難題和挑戰進行了坦率的梳理，重為新認識“一國兩制”提供了啟發。



馮巍表示，目前的“一國兩制”實踐在香港面臨的難題包括大規模的群體性抗爭和暴力活動、政黨政治、沒有底線的反對派、“港獨”、缺乏約束的傳媒、外部勢力公開的政治活動、貧富差距、公共資源分配嚴重失衡等。面臨的挑戰則包括“一國兩制”是否能行穩致遠，中國共產黨是否能管好資本主義的香港、澳門，香港能否在國家戰略發展中發揮獨特作用，如何進一步完善落實基本法的制度和機制，如何有效規管、遏制西方勢力在港澳的公開政治活動，如何在互聯網時代有效管控社會，如何對待、改造、穩妥處理進入特區政權體制內的反對派，抓緊形成符合先發和基本法的“一國兩制”理論體系等問題。



馮巍指出，我們要有制度自信。香港再怎麼鬧也跳不出如來佛的手掌心，香港包括行政權力、立法權力、司法權力、政制發展決定權、基本法解釋和修改權、戒嚴和全國性法律使用權在內的最高的、最終的、最重要的憲制性權力都掌握在中央手中。“我們一定要保持制度性自信，保持定力，有耐心，有信心，同時思考如何用好中央手中的權力。”“目前可以以處理社會治安方式來對待。”



馮巍指出，香港的政治、經濟、普通法的法律制度、意識形態、人口構成等方面與西方資本主義世界有制度性關聯。習近平總書記提出要推動構建人類命運共同體，這值得我們思考，如果我們不了解資本主義制度，要如何構建人類命運共同體，其實香港和澳門為我們提供了機會，來適應、駕馭、用好這種制度，在博弈中提高管制能力。



“香港出問題是正常的。”馮巍表示，這是因為憲制性制度本身就蘊含矛盾。比如基本法明確規定行政長官產生辦法有兩個步驟，分別是香港選舉和中央任命，在邏輯上就可能會出現香港選出人，但是中央不任命的結果，所以這本身是制度上的矛盾。同時，這種制度性矛盾表現為無休止的政治爭分，怨氣發相內地和中央。這種矛盾需要磨合才能有效運行。



馮巍直言，現在基本法理論研究遠遠沒達到20年前的水平，大多數是研究狀況，重複過去的觀點，或做政治或政策性表態。他建議，我們在研究理論時，要客觀、全面掌握情況，發現、找准問題，科學分析問題出現的原因和條件，探求解決問題的邏輯思路。最後，馮巍引用費孝通和蘇力的話表示，“全球性、更大規模的戰國時代互換新的孔子”，“中國的學術時代正在到來”。

