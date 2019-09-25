洪秀柱征戰台南人氣高　高思博點出這三關鍵

高思博網路直播談洪秀柱在台南造勢人氣爆棚。（取自高思博臉書） 中評社台南9月25日電（記者 趙家麟）前“行政院政務委員”高思博24日晚在臉書直播，揭露22日韓國瑜、朱立倫與洪秀柱三人在台南同框，是在一小時前才知道，他說，正值整合焦慮的藍軍，因為洪秀柱的魅力，才能適時展現了團結的效果。



對於獲國民黨提名參選台南市第六選區“立委”的洪秀柱在台南剛起步，對地方還相當陌生，造勢活動就有如此的熱絡場面，高思博分析原因有三：



一、社會民怨大，人民站出來，反映對蔡政府的怨氣深；二、肯定洪秀柱挑戰艱困選區的勇氣、人格特質；三、洪秀柱與現場與民眾互動熱絡，展現個人的群眾魅力。



中國國民黨前主席朱立倫的妻舅高思博，去年代表國民黨參選台南市長落敗後，繼續留在台南深耕。目前，每周二晚間在社群網路臉書上直播“阿博講道理”評點時政，關注時政與地方建設。



洪秀柱先前爭取提名時，高思博率先公開表態支持。待洪秀柱確定提名後，高思博也積極投入輔選工作，本月21、22日洪秀柱首波造勢活動，高思博幾乎是全程參與，同時安排他的姐夫朱立倫，將為“立委”站台的第一場獻給了洪秀柱。



高思博在網路直播中表示，22日那場婦女會韓幹部慶生的聚會，主辦單位先邀了洪秀柱，他在知道活動後，也很快的安排朱立倫南下同框造勢。高思博說，本來以前，洪秀柱加朱立倫同台，已經有很好的造勢效果，沒想到臨時又來了神秘佳賓。



高思博說，就在活動前的一小時，接獲國民黨2020大選參選人、高雄市長韓國要趕赴台南參加活動的信息。這是事前大家都沒想到的，因為韓主要集中在周六、日才能排選舉活動，22日是周日，韓的行程非常忙碌，能夠到台南與洪秀柱、朱立倫同台合體，是個意外，事前大家都沒有預期到。



高思博表示，整個過程，讓他感受到洪秀柱的魅力，讓本來沉悶的台南選情，開始發生化學變化及媒體聚焦作用，而朱立倫也願意為“立委”助選的第一場次，趕來為洪秀柱助選。

