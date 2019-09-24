日研究發現太空逗留對實驗鼠生殖功能沒有影響

中評社香港9月24日電／日本大阪大學微生物病研究所教授伊川正人（生殖生物學）等的團隊24日發表研究成果稱，在國際空間站的日本“希望”號實驗艙飼養約一個月的雄性老鼠返回地球後進行的調查結果顯示，太空逗留對生殖功能沒有影響。關於太空逗留對哺乳動物生殖器官的影響，據稱這是全球首個研究成果，或將成為人類太空旅行之際等的基礎知識。



共同社消息，該團隊介紹稱，由於倫理及隱私問題等，還沒有關於人類的同樣研究報告。英國科學雜誌網絡版24日刊登了上述研究成果。



太空中的失重狀態及強輻射、精神壓力等會造成各種影響。伊川表示：“曾認為或許會有某種影響，但結果出乎意料。對雌性生殖能力的影響，以及能否在太空懷孕產子將是今後的課題。”



該研究利用12隻具有生殖能力的雄性老鼠，把它們運到“希望”號上，放在可創造基本失重狀態以及與地球同樣重力的兩種環境的裝置中飼養了35天，據稱這是老鼠形成精子需要的天數。



逗留期間所有老鼠都沒有出現健康問題，全部活著返回地球。調查結果發現，太空逗留期間產生的精子與卵子受精的能力、以及生殖器官的組織結構和遺傳基因均未出現異常。



使用在太空逗留老鼠的精子生出的小鼠也十分健康，其發育及生殖功能也很正常。



此前在太空飼養哺乳動物並使之活著返回地球很困難，但該團隊開發出適應太空環境的飼養裝置從而成為可能。