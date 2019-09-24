陳明文丟300萬“金管會”：無法得知何處領

陳明文。(中評社 資料照) 中評社台北9月24日電／英系大將、民進黨“立委”陳明文日前在高鐵上遺失新台幣300萬現金，被質疑涉洗錢。“金管會主委”顧立雄、“法務部”25日將赴“立法院”財委會進行專案報告。“金管會”24日表示，陳明文說自己是去多家銀行分批領現金，“金管會”沒有辦法得知是去哪些銀行提領，若要了解銀行有沒有依照洗錢防制規定申報，也要金檢才會知道。



銀行局副局長莊琇媛說，因為是現金，“金管會”沒有辦法得知陳明文是去哪些銀行分批領的錢，檢調才有調查權，若這筆錢真的是從銀行領且提領超過50萬，銀行要依照規定通報“法務部調查局”，疑似洗錢也要通報，就算是分批領，銀行只要認為碰觸到可疑交易的表徵，都要依規定向“法務部”申報。至於銀行是否落實洗錢申報，就要透過金檢才會知道。



“金管會”送交“立法院”報告中指出，以日前高鐵拾獲鉅款案件為例，該筆款項如是自金融機構提領，且有一次提領現金達50萬元以上，或金融機構發現有疑似洗錢交易情形，應向“調查局”申報。金融機構如違反上開規定，“金管會”得依相關法律對其處分。



“金管會”報告中指出，近年來已將防制洗錢措施列為金檢重點，並對未落實執行的金融機構進行裁罰。將持續加強相關措施執行情形的檢查，如發現有違規情形，將依其情節輕重進行處分。