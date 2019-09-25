快評：台灣大選態勢似明非明 變數大

中評社快評/上海東亞研究所副所長胡凌煒在《中國評論》月刊9月號發表題為“台灣中間選民投票行為與2020大選”的文章稱，2005年以後的台灣各項選舉，多次出現選舉結果在國民黨與民進黨之間大幅翻轉的現象，這個現象的多次出現不是傳統的分析藍綠基本盤的方式可以解釋的。這個現象顯示出在藍綠各自基本盤之外，有大量的中間選民在投票過程中發揮了決定性的改變。決定中間選民投票行為的不是政治立場，而是選舉過程中的焦點議題，也就是一定的時空背景下形成的選舉主軸。



胡凌煒說，目前的台灣政治生態中，藍綠板塊仍然存在，但是，藍綠基本盤都大幅萎縮，中間選民大幅成長，但中間選民基本會在藍綠政黨、政治人物之間做出取捨，較難成為新的獨立政治力量，台灣的選舉制度決定了兩黨政治仍是台灣政壇的主流……



我們認為，胡凌煒的評析相當有道理，可能作為觀察台灣2020選舉的參考之一。



台灣2020大選已基本形成藍綠對決的態勢，而近日的多項民調顯示蔡英文以較大幅度領先韓國瑜，但能夠說2020大選態勢已經明朗了嗎？顯然不能。中間選民選票的流向及未來一段時間焦點議題、熱點話題的出現與發展，會在多大程度影響選舉仍值得觀察。可以說，目前的選情看似明朗，實則相當不明朗，存在極大的變數。

