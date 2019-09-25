美議員聯名致函特朗普政府挺台參會ICAO

國際民航組織大會今年依然沒有邀請台灣參加 IFATCA圖

中評社華盛頓9月24日電 美國國會41位眾議員23日聯名致函美國務卿蓬佩奧及運輸部長趙小蘭，促請特朗普政府支持台灣以觀察員身份參與“國際民航組織”（ICAO）第40屆大會。



該聯名函由眾議院“國會台灣連線”共同主席夏波（Steve Chabot）領銜，連署議員包括眾院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、“國會台灣連線”4位共同主席夏波、西雷斯（Albio Sires）、迪亞茲-巴拉特（Mario Diaz-Balart）、康納利（Gerald Connolly）、外委會亞太小組主席舍曼（Brad Sherman）及該小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）等41人。



該函稱ICAO因政治因素排除在區域飛航中佔有重要地位的台灣參與，將有礙國際飛航規範之執行，可能影響旅客安全，對此表達關切，並促請美國行政部門支持台灣以觀察員身分參與本屆ICAO大會。



第40屆國際民航組織（ICAO）大會9月24日至10月4日在加拿大蒙特利爾的總部舉行。該大會每3年舉行一次，台灣曾於2013年獲ICAO理事會主席邀請，以“特邀貴賓”（guests）身分參加當年ICAO大會。2016年蔡政府執政後，台灣未能再度受邀與會。與2016年時一樣，2019年再度未能獲邀的台灣政府依然組團到當地進行場外活動。