中央儲備豬肉投放引發大食物安全戰略的思考

各大主體同力協契，盡快將生豬生產恢復到正常水平，切實做好生豬穩產保供工作。 中評社北京9月25日電／養豬業的穩定是三農發展與國計民生中的重要議題。當前中國的豬肉價格居高不下，豬肉生產正處於嚴重波動與難以“穩產供保”的形勢下。商務部，發改委、財政部等部門在當前情勢下，為平抑生豬及豬肉價格波動，向市場投放了1萬噸中央儲備豬肉。該舉措在堅持穩中求進工作基調的同時，對保持經濟平穩運行和社會大局穩定具有重要意義。短期的投放調控固然必要，但是我們也需要從這次波動中總結經驗，重新認識國家糧食安全戰略，並從傳統的糧食安全概念擴展為大食物安全。



中國網發表中國人民大學農業與農村發展學院呂捷、李丹丹文章分析，此次豬肉價格波動的內外部原因較為複雜：一則，非洲豬瘟疫情發生與豬周期因素叠加，生豬產業的劣勢昭然若揭，生豬產能與能繁母豬存欄明顯下降，穩定豬肉產量並保證供給如負重軛；二則，中美貿易紛爭的形勢下，關稅壁壘進一步提高，進口終端的豬肉價格進一步提高；三則，小散戶作為養豬的個體，首先無法抵禦豬瘟的風險，其次無法承擔環保、耕地、畜牧等多重壓力，進一步擴大了豬肉供給端的缺口。



從供求關係方面來看，影響豬肉價格的漲跌更替，供求不平衡時，若市場上供大於求，豬肉過剩，市場終端的價格下跌，這種影響傳遞至生豬養殖戶環節，促使養殖戶承受巨大的經濟損失；反之，供不應求時，價格上漲，促使養殖戶擴大生豬養殖規模。豬肉價格的需求彈性小於供給彈性時，生豬養殖戶在盈利時增加投入擴大產出規模，虧損期縮減生產規模減少產能。這一傳導機制可以梳理為供給減少--價格增長--補充存欄量--增加出欄量--價格下跌--縮減存量、減少供給。



此外，各大市場主體的時滯性也會影響價格的變動。這裡的時滯性包括生豬的補欄到出欄的整個過程，完整的豬周期時間上至少為3年，在完整的豬周期形成期間現期價格的變動同樣影響供給。從供給端的角度來看，未來中國生豬養殖的規模化程度將不斷擴大，規模化的養殖戶將具有愈加理性的行為決策，抗風險機制愈加健全，退出的沉沒成本更高，這些因素都將會促進供給端的平穩運行，與散養戶的隨意進出狀態有著霄壤之別。



文章表示，從中央儲備肉制度本身來看，在生豬及豬肉價格急劇上漲的當下，是一項針對任務繁重的應急保供工作；國家和省級政府對活豬儲備的生產基地要求非常嚴格，也制定了相應的標準，對生豬活體存貯的基地，規模、技術、管理水平都進行了高標準嚴要求，此外還嚴格要求能繁母豬要自繁自養，從源頭上保障了豬肉供給的安全和有效；對代儲企業和屠宰加工企業也規定了星級資格，冷庫冷凍條件，入庫前 30 天內生產，入庫時也要進行公證檢驗，隨時抽查等。因而，中央儲備肉制度本身對提好百姓的菜籃子可謂是“泰山可倚”。



然而，中央儲備肉制度也存在規模有限的問題，中央投入的儲備肉在一定程度上緩解了供給端的壓力，需求端的缺口，但對於“豬太熱”的長期性可謂“豬小杯大”。因此，發揮好市場，政府、企業、養殖戶多方主體的能動作用至關重要，各大主體同力協契，盡快將生豬生產恢復到正常水平，切實做好生豬穩產保供工作，把百姓的錢袋子守住，守好。



文章提出，在未來的工作中，統籌大局觀與市場的決定作用。樹立大局觀。遵循市場規律與發展階段，促進養豬產業的又好又快發展；發揮市場在資源配置中的決定性作用，盡快恢復養豬產業的生產發展，促進養豬產業轉型升級。要嚴格落實“菜籃子”市長負責制，因地制宜加大扶持力度，落實好生豬生產專項補貼，促進養豬業生產發展；地方信貸擔保企業積極防控風險，對感染豬瘟的養殖戶提供完善、便利的信貸服務，穩定生豬生產，促進生產盡快恢復；規劃好養殖區域，設定禁養區，完善疫病防禦體系，提高防疫能力，加大對非洲豬瘟的預防力度，強化撲殺補助政策與資金的落實；監測生產銷售流程，促進市場信息的對稱性，穩定生產預期。建立健全現代化的養殖體系，流通體系。龍頭企業和和合作經濟組織形成利益共同體，發揮引領作用，技術合作、統一產銷、創建品牌。





