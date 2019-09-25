守護“第五空間”，增進民生福祉

中評社北京9月25日電／近日，習近平總書記對國家網絡安全宣傳周作出重要指示強調，舉辦網絡安全宣傳周、提升全民網絡安全意識和技能，是國家網絡安全工作的重要內容。



網絡是繼陸地、海洋、天空、外空之外的第五空間。我國是網絡大國，網民數量全球第一、電子商務總量全球第一。然而，互聯網科技應用為人們帶來豐富生活內容、便捷工作形式的同時，也伴生了網絡安全問題的困擾。比如，由個人信息洩露所引發的網絡詐騙、銀行詐騙、電信詐騙時時發生，因網絡安全漏洞、木馬病毒、網站被攻擊等事件造成的敏感數據洩露和精神、經濟損失難以估量，最終危害的是廣大人民群眾的切身利益。



網絡安全為人民。國家從戰略高度重視網絡安全，網絡安全正不斷成為信息時代的基本民生供給，持續提升了廣大人民群眾在網絡空間的獲得感、幸福感、安全感。近年來，從出台網絡安全法、國家網絡空間安全戰略，到開展移動互聯網應用（APP）違法違規收集使用個人信息專項治理，再到建立關鍵信息基礎設施安全保護制度，一系列關乎個人、國家的網絡安全舉措出台落地。同時，國家相關部門持續開展“淨網”“劍網”“清源”“護苗”等系列專項治理行動，網絡謠言、網絡色情等亂象得到有效整治。這些，都不斷織密了“安全網絡”，有效維護和保障了人民群眾切身利益。



網絡安全靠人民。維護和保障網絡安全，既是國家大事，也與每個人的工作、生活、生命、財產息息相關。不僅需要政府、企業、社會組織的力量，也需要廣大網民齊心協力共同應對。信息時代賦予了每個人守護網絡安全的使命。養成網絡安全意識，提高網絡防護知識和技能，需要從每個人做起。多一個維護網絡安全的個人，就多一份守護網絡安全的力量；多一項網絡防護技能，就多一份網絡安全保證。人人參與，久久為功，就能構築起人民群眾共同守護網絡安全的“銅墻鐵壁”，營造清朗、安全、幸福的新時代網絡家園。



國家互聯網應急中心發布的《2019年中國互聯網網絡安全報告》顯示，近年來，我國網絡安全應急響應能力不斷提升，傳統安全問題得到有效控制。2018年全年未發生大規模病毒爆發事件，網頁篡改等傳統問題得到有效控制；然而，隨著物聯網、雲計算、大數據、人工智能等創新技術的逐步應用，新興領域的數據洩漏、雲平台安全風險等問題較為突出，與5G、區塊鏈等新興技術相關的網絡安全挑戰也在不斷增大。



作為一項經常性制度性安排，自首屆國家網絡安全宣傳周以來，迄今已是第六屆。針對網絡安全出現的新情況、新問題，每一屆都有新設計和新變化。今年的網絡安全周，內容更豐富，形式更創新。如，其博覽會集“會、展、賽、體驗”為一體，聚集頂尖人才共商網絡安全對策、引領網絡安全發展；舉辦網絡安全賽事，提升網民防護能力；突出互動參與，感受“黑科技”魅力。一年一度的網絡安全周，已成為人民群眾了解網絡安全發展、學習保護個人信息、防範網絡風險的重要平台，越來越彰顯出保障人民群眾共享網絡安全發展紅利，提升互聯網時代民生福祉的重要意義和作用。



來源：中國網 作者：王志軍

