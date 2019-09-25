圍繞中日韓區域合作 打造經濟新增長點

中評社北京9月25日電／由東北財經大學東北亞經濟研究院，商務部國際貿易合作研究院，新浪財經聯合舉辦的2019東北亞經濟論壇9月19日—20日在遼寧省葫蘆島興城市舉辦。韓國建國大學國際通商學部副教授、博士生導師金旭在匯報總結分論壇“東北亞貿易發展與中日韓FTA”時表示，在東北亞區域合作當中，中日韓三國的交流合作是密不可分的。東北地區如何與中日韓FTA，還有中國和韓國，中國和日本之間進行多方面的協作，這是目前非常值得關注的問題。



金旭表示，未來，我們應當進一步圍繞中日韓區域合作，打造新的經濟增長點，使東北亞區域經濟更具活力。



以下為發言實錄：



金旭：非常感謝在百忙之中很多嘉賓出席這樣的分論壇，我們的論壇以圍繞著東北亞貿易發展和中日韓FTA這個議題去討論的，我是來自韓國建國大學的金旭。



我很長時間沒這樣用中文的方式交流，感到非常榮幸。在這個分論壇當中，邀請到了五位非常重量級的嘉賓，來自於商務部國際貿易合作中心的宋志勇先生、許聖茂先生、河合正弘先生、施錦芳女士、楊臣華先生等等。



我們的論點每個嘉賓都有非常理論加實際相結合，探討的富有現實意義的發表，我覺得大家的話題都是圍繞著目前熱點問題集思廣益，都做出了積極的發表和認真的探討了有關的內容。其中的內容我簡單總結一下：



第一個在當今單邊制度，貿易保護主義的環境下，中日韓三國應該更加團結在一起，為打造新的FTA共同努力，這是我得出的第一個結論。



第二個，在東北亞區域合作當中，與中日韓三國的交流合作是密不可分的，在這種環境下，尤其像施錦芳院長所提出的，東北地區如何與中日韓FTA，還有中國和韓國，中國和日本之間進行多方面的協作，這也是目前非常值得關注的問題。



施院長也提出了一些做法，我也提議能不能再借鑒這個政府組織對企業的支持，還有很多的新產業、新能源領域，還有現在人口面臨老齡化，也可以對於新的醫療，老年市場這方面進一步的合作，這方面是不是有很多可做的探討性的東西在呢，這也是我感到非常高興的議題。



還有一個我印象比較深的，兩位國外的嘉賓，一個是日本的河合正弘，他所提出來的，在中日韓FTA，這樣的國際協作當中，他特別強調中國的作用，中國的協調作用。因為大家也知道，最近日韓之間也有一些經濟貿易上的糾紛，在這種情況下，中國的作用是非常重要的。而且我們又面臨將來更大的區域貿易合作和中日韓的貿易合作，這中間中國更加積極的發揮自己的能動作用，來促進區域合作，這個是非常重要的一個話題。



還有許聖茂先生圍繞半導體講的非常詳細，知識產權，還有全球價值鏈當中中日韓的協作問題，日韓經貿合作面臨一些衝突的背景下，他的觀點應該更加重視中日韓三國的產業價值鏈的協調和合作，這是他的觀點。



楊臣華老師的觀點當中，我是非常感到高興的，把內蒙和東北地區和東北亞區域合作緊密的聯繫在一起，擴大整體的合作範圍和路徑，這個非常新穎，我也非常感謝他能提供這樣比較好的建議。



我從參加這次會議，來到美麗的興城，圍繞著新時代、新思路、助力東北振興開發東北亞經濟論壇深有體會，我們有進一步圍繞著中日韓區域合作，打造新的經濟增長點，使我們區域的經濟更具有更好的活力，謝謝大家。



來源：新浪財經

