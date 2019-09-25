中評社北京9月25日電／“白露早，寒露遲，秋分種麥正當時”，9月23日，我國迎來第二個中國農民豐收節。作為第一個在國家層面專為農民設立的節日，豐收節既是億萬農民慶祝豐收、享受豐收的日子，也是五穀豐登、國泰民安的生動體現。



提到豐收，很多人會想到在廣袤的大地上，廣大農民辛苦耕耘的背影。特別是在這個瓜果飄香、稻黍收成的時節，從丘陵到平原，從長江到黃河，農民正在忙碌著，享受著春種秋收的快樂。豐收節離不開農村農民，但如果談論豐收節，只是把視線集中在農村農民身上，顯然是遠遠不夠的。



對於當下的農村，不同的人有著不同的想象。有的人提到農村，很是不屑一顧，認為代表著貧窮與落後；也有的人心生羨慕，認為農村生活壓力小，很多新農村有著強大的經濟實力，農民能分享收獲的紅利……這樣的想象，在農村都能找到現實的印證，但無論是哪種情況，都不能代表農村的全貌。



看待今天的農村，橫向和縱向、整體和局部，這兩種眼光都要有。今年是新中國成立70周年，與城市一樣，農村也得到了快速發展，但要看到，城鄉之間依然有著巨大的剪刀差。雖然農村整體發展了，有些農村生活甚至讓城裡人羨慕，但依然存在不少貧困地區，當前還有艱巨的脫貧任務。決勝全面小康，追求的就是億萬農民都實現小康生活，一個都不能少。



在城市化進程中，農村為城市作出了巨大貢獻，但城市反哺農村，並不僅僅是一種道義上的選擇。沒有脫離農村的城市化，也不可能有脫離城市化的農村，當城與鄉走到一起，攜起手來，才能發生“化學反應”。農村的發展需要城市的資源，城市想要實現更大的發展，也需要農村的空間。城市應該讀懂“任何時候都不能忽視農業、忘記農民、淡漠農村”的深意，把支持農村發展當成責任，而不能當成負擔；與農村共成長，而不是單線條。



中國要強，農業必須強；中國要美，農村必須美；中國要富，農民必須富。今天講的豐收，應該有一套現代化評價體系，不應停留於增產了多少糧食之類的簡單事實。在現實中，豐收而不豐產的現象依然存在，農村公共服務短板依然頑固，要想實現農業強、農村美、農民富，也涉及人才問題，也就是由誰來建設新農村、發展新農村。



在城市化發展進程中，大量農村的優秀人才流向了城市。這種流動，當然無可厚非，但問題的關鍵在於，單向的輸出叫流，雙向的合作才叫動，今天的農村再也不是過去的農村，農村的發展也需要大量人才。這些年來人們常見的是，富裕村大多有一個好的帶頭人，貧困村最差的是人才。鄉村振興離不開人才這把“金鑰匙”，人傑地靈，有人才興。



現在鄉村人才面臨的問題，不僅體現在數量上，還體現在結構上。即便拿一些富裕村來說，他們的“領頭雁”也往往年齡不小了，而且面對互聯網時代的到來，也存在一定的本領恐慌。在豐收節的內涵裡，應該包含“人”——不僅要有更多的人關注農村發展，還要有更多的人參與農村發展，特別是要有更多的有知識有見識有幹勁有闖勁的年輕人，來和土地談一場轟轟烈烈的“戀愛”。



豐收節的主體不僅是農村農民。什麼時候城市和農村真正融合發展了，市民和農民真正融入一體了，這才會迎來全面充分、帶著滿足感獲得感的豐收。在這樣的“稻花香裡”，才能享受到豐收的真正滋味。這不僅是農村之福，也是城市之幸。



來源：：北京青年報 作者：喬杉

