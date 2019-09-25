以加大研發投入 鞏固創新發展戰略

中評社北京9月25日電／吉利控股日前發布數據顯示，近十年全集團研發投入累計近1000億元，其中2018年全集團研發投入210億元，占銷售總收入的比例為6.4%。這一比例與國際大型汽車集團基本一致。吉利控股集團董事長李書福表示，“一個汽車公司的運營投入一定要有科學合理的結構比例，其中最大的投入部分必須是研發，而不是簡單地擴大產能。”



北京青年報發表時評人王石川文章表示，近年來，中國各行業龍頭企業紛紛加大研發投入，成為一個引人注目的現象。任正非最近接受媒體採訪時介紹，華為每年的研發經費投入達到150億-200億美元，投入強度在世界排名前五，未來五年華為總研發經費將超過1000億美元。此前任正非表示，華為已在全球設立數十個研發中心，華為的研發方向始終是“通道”，即使財務上受到一定挫折，也不會影響企業的科研投入。



文章分析，企業把加大研發投入作為基礎性發展戰略，這種戰略實施到一定階段，企業一定會在創新成果和經濟效益上獲得應有的回報。華為用巨額研發投入，打造了一支包括700名數學家、800名物理學家、120名化學家、六七千名基礎研究專家、六萬多名高級工程師和工程師在內的“最牛研發團隊”，如此驚人的研發資源，正是華為創業創新的根基，更是華為多年來一直領先行業的保障。同樣，吉利在研發投入上對標國際大型汽車集團，換來的是連續8年躋身世界500強，排名攀升255位，2019年上半年汽車市占率上升至6.5%。



研發投入不但是衡量一個企業創新機制和創新能力的重要指標，也常被用來考察一個地區的科研實力和發展潛力。隨著中國經濟增長的動力由以往的要素驅動逐漸轉向創新驅動，科技創新變得愈發重要。2006年發布的《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》提出“自主創新”戰略和“建設創新型國家”的目標以來，中國研發經費總量相繼超過韓國、英國、法國和德國，2013年超越日本，成為僅次於美國的第二大科技研發市場。



據國家統計局、科技部和財政部聯合發布的《2018年全國科技經費投入統計公報》，2018年我國研究與試驗發展經費投入總量為19677.9億元，比上年增長11.8%，連續3年保持了兩位數增速；研發經費投入強度(研發經費與GDP的比值)為2.19%，比上年提高0.04個百分點，再創歷史新高。另據中國企業聯合會、中國企業家協會發布的2019中國企業500強排行榜及分析報告，填報數據的426家企業共投入研發費用9765.48億元，同比大幅增長21.71%，企業平均研發投入為22.9億元，同比增長9.1%，表明中企500強研發投入與研發強度持續提升，創新實力進一步增強。



文章指出，綜合國力的競爭，說到底是創新的競爭，惟有加大科技創新、產業創新、企業創新、市場創新、業態創新、管理創新，加快形成以創新為主要引領和支撐的經濟體系和發展模式，我國才能有實力與發達國家“掰手腕”。《國家創新驅動發展戰略綱要》提出，改革完善國有企業評價機制，把研發投入和創新績效作為重要考核指標，完善激勵企業研發的普惠性政策，引導企業成為技術創新投入主體。國有企業、民營企業等各類企業都要牢牢抓住創新這個根本，用好國家創新驅動發展政策，加大創新研發投入，加強創新平台建設，促進創新鏈、產業鏈和市場需求有機銜接，才能不斷鞏固創新驅動發展戰略，在與發達國家企業競爭中立於不敗之地。



