大華網路報：兩岸緊張升高　民意憂衝突惡化

蔡英文 中評社香港9月25日電／根據媒體公布“兩岸關係年度大調查”的結果顯示，多數台灣人民認為“兩岸在政治對立、軍事競爭與外交競爭方面持續偏向敵對或緊張狀態”，尤其是軍事緊張情勢創新高，更是令國人憂心，亦有超過半數民眾不滿意民進黨政府處理兩岸關係的表現。



大華網路報專欄文章指出，首先，就政治對立而言，自從2016年5月20日蔡英文執政後，由於堅決不承認“九二共識”，大陸方面認為是破壞兩岸政治協商的互信基礎，使得雙方政治緊張情勢節節升高，包括：海基、海協兩會中斷交流協商、“兩岸事務首長會議”與電話熱線停止等。



除此之外，兩岸人員往來與經貿發展也受到衝擊，自從民進黨上台，大陸觀光客來台人次逐年下降，2018年減少至269.5萬人次，較2015年國民黨執政時期最高峰銳減約150萬人次，導致台灣觀光收益減少約586億元新台幣，觀光產業相關業者多次上街頭陳情抗議。



其次，就軍事競爭而言，中國大陸解放軍空軍機群經常飛經巴士海峽，朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練。而台“國防部”則發布聲明指出“中共藉由軍事行動及以輿論戰遂行其文攻武嚇，企圖改變台海現狀的事實，此舉無助於台海和平，更影響區域穩定與安定”，使得兩岸軍事緊張情勢不斷升高。



由於憂慮兩岸有可能走向衝突危險邊緣，使得台灣人民生活在不安之中，憂懼生命財產受到威脅，對於未來充滿了悲觀，同時也造成企業不願投資、勞工缺乏工作、總體消費下降，台灣各項經濟發展遭受嚴重衝擊。



第三，就外交競爭而言，民進黨執政後，已經有巴拿馬、聖多美普林西比、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉裡巴斯等7國與台斷交，“中華民國”僅剩15個“邦交國”，兩岸在外交場域競爭對抗的結果，對台灣的國際活動空間非常不利。



也因為兩岸關係惡化，導致台灣參與國際組織活動受阻，除了未獲“世界衛生大會”（World Health Assembly, WHA）邀請函外，台灣也無法參加“國際民航組織”（International Civil Aviation Organization, ICAO）與“國際刑警組織”（International Criminal Police Organization, Interpol）年會。