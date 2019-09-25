大華網路報：邦交連斷的省思

中評社香港9月25日電／大華網路報今天“點評”專欄說，十九年前台灣首次政黨輪替迄今，歷經民進黨陳水扁、國民黨馬英九、民進黨蔡英文執政，其中蔡英文丟失“邦交國”的數量與速度都非常驚人。扁八年失去六個“邦交國”，馬八年失去一個，蔡僅三年四個月就失去七個，使得“中華民國”“主權”或蔡英文、民進黨所謂的“台灣主權”，急劇萎縮，偏偏蔡又是把“護主權”口號唱得最響者，實在諷刺至極。



台澎金馬選民、大陸台商選民、海外僑胞選民都必須認真思考蔡英文在位時間愈長，是否“主權”愈會流失直到為零？目前“中華民國”只剩下15個“邦交國”，其中6國人口在十一萬以下；大陸擁有180個邦交國，是美國之外對全球最有影響力的國家。蔡英文於近日五天之內連掉兩個“邦交國”後稱，她對一國兩制的回答是“不可能”；然而，當她繼續無法留住“邦交國”後，在世界各國、在聯合國眼中，海峽兩岸只有一國即中華人民共和國，那麼再怎麼不要一國兩制也實際一國兩制了，甚至是蔡英文所催生的。



蔡英文把近日索羅門、吉裡巴斯相繼而去稱為大陸“想扭轉總統大選的戰局”。她以為做出此種定性會有助其選情，其實不然。去年五月，多明尼加、布吉納法索兩國棄台投陸；八月蕯爾瓦多又走掉，蔡英文即稱，大陸“企圖影響台灣政局和（九合一）選舉結果”，這與現在的說法一致。那麼九合一選舉結果如何？以蔡為主席的民進黨大敗。



因此，按照蔡的邏輯，便是大陸確實達到了所要影響的目的，既然如此，現在她還要再宣揚其舊論調，從而鼓勵大陸在台灣大選前加緊挖取台灣的“邦交國”嗎？蔡英文實在必須嚴肅考量是否真的要向大陸發出此一害己害台的信號。顯然蔡及其團隊並沒有把問題想透澈，慣性認為可藉指控大陸打壓來鼓動民眾反中仇陸，殊不知多數民眾是在總結了蔡與民進黨方方面面的執政成績後才決定如何投票的，蔡英文想要利用兩岸對抗氣氛來動員選票，其實只會適得其反。