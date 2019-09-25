黨產會林峯正：帝寶獲利未匯出還在中廣

黨產會主委林峯正。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電／“行政院”不當黨產處理委員會昨天認定中國廣播公司是國民黨附隨組織，追徵價額共新台幣77.3億元，中廣董事長趙少康昨天下午召開記者會表示，黨產會應向國民黨追徵不當得利才對。台媒報道，黨產會主委林峯正昨天表示，以帝寶案為例，中廣將原接收日產土地出售給黨產事業中投公司，轉而購得兩棟大樓，獲利並未匯出，還在現在的中廣，因此追徵對象是中廣，除非有證據流到國民黨，但到目前為止並未掌握到此事證。



對於趙少康說只有買中廣的廣播部門，不動產不歸他管，林峯正也說明，黨產會不是將整個中廣公司股權移轉公有，中廣目前的股東沒有改變，趙少康對於這家公司的經營權仍存在。



至於國民黨和中廣一再指出，中廣帝寶出售案有錢流向台綜院，林峯正說，如果有證據提出來，一定會追查。帝寶案如果買賣程序都完備，黨產會就不會有進一步意見。如果賣了又匯出去，就要追不當取得的財產跑哪去，但目前為止也沒有這樣的事證，因為錢確實仍留在現在的中廣。



黨產會表示，中廣松江和林森大樓不在追徵或命移轉公有之列，因此中廣可以自行處分，黨產會也不會攔阻。如果中廣不處分兩棟大樓用來繳納追徵款，就會向行政執行聲請強制執行，“查封拍賣”。