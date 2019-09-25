富權：民調或連署“灌水戰術”發揮得淋漓盡致

中評社香港9月25日電／澳門新華澳報今天發表富權的文章說，郭台銘宣佈棄選之後，國民黨和韓國瑜都鬆了一口氣。但事與願違，韓國瑜的民意支持度卻沒有因此而得益，反而更被蔡英文狠狠地遠甩在後頭。這使人想起來二零零八年一月，國民黨狂勝“立委”選舉，而陷入狂歡。但吳伯雄主席卻戒慎恐懼，要求全黨“只高興一天就好”，保持戰鬥姿態，防止鬆懈輕怠，避免“鐘擺效應”發生，而影響馬英九在兩個月後進行的“總統”大選的選情。國民黨全黨遵從吳伯雄的告誡，繼續奮戰，果然又贏得“總統”大選，實現“綠地變藍天。而今次的國民黨和韓國瑜，卻是真正的“只高興一天”，與十一年前的境況完全相反。



實際上，在郭台銘宣布棄選之後，各種各樣的民調，包括屬於“鋼鐵韓粉”的旺中報業公佈的民調，都是韓國瑜的民意支持度，與蔡英文的剪刀差進一步拉開距離，甚至其中過去三年來雖然棲身綠營，卻一直“唱衰”蔡英文的“台灣民意基金會”昨日公佈的民調，假設“二零二零”是藍綠對決，蔡英文的支持度達致百分之五十三點六，亦即超過半數，而韓國瑜則從上月的百分之三十四點七，降到現在百分之三十點九。這“高興一天”的效應，也是太強烈了。



如果說，“韓粉”陣營公佈的民調也是蔡英文遠高於韓國瑜，是在採取打出“告急牌”的哀兵戰術，以刺激國民黨人及國民黨的支持者，趕快回流，也是一種“心理戰術”的話（按道理，現在距離投票日還遠，甚至‘“中選會”’尚未進行‘“總統”’參選人登記作業，‘告急牌’似是打得過早，但早也有早的好處，讓藍軍凝聚團結力），那麼，其他各種民調都是指向，倘是韓國瑜與蔡英文“一對一”比拼，韓國瑜必輸：反而倘郭台銘參選，雖然未必能贏，而且還是蔡英文勝出，但韓國瑜卻不會輸得“太難看”；儘管是各家民調機構由於問卷設計、樣本選擇不同，使得其所呈現的民調數據也有差異，但卻都同樣指向郭台銘棄選後，蔡英文與韓國瑜的民調差距更為拉開了。既然如此，當初國民黨和韓國瑜團隊的憂慮焦灼，就是判斷錯誤；而國民黨三十一位大佬的公開信，也是動機與效果不統一了。



為何會出現這種情況？多數的分析是，韓國瑜本人的表現固然是主要原因，但也不能忽略一個重要因素，那就是“郭粉”棄選後其支持者的民調都流向了蔡英文。此種動向，在“桃園三結義”叫得最夯，郭台銘最有可能參選時，各家民調機構都曾有過分析，就是倘郭台銘補選，雖然“果粉”流向蔡英文的韓國瑜的多，但差別不會很大。而且，就政黨來說，國民黨的支持度比民進黨大得多，也決定了“果粉”中的“經濟藍”和“知識藍”，不會倒戈蔡英文。