俄羅斯認定“遭美策反俄高官”失蹤

中評社北京9月25日電／俄羅斯媒體23日報道，俄羅斯方面認定美國媒體所述“遭美方策反並撤離”的俄方官員奧列格·斯莫連科夫失蹤，正搜尋他的下落。



按照俄羅斯新聞社的說法，俄方內政部數據庫一個條目顯示，斯莫連科夫已被認定為“失蹤”，內政部正在找他。



美國《紐約時報》等媒體本月初報道，美國中央情報局多年前策反一名俄方政府中層官員；這名官員後來職位顯赫，能接近克里姆林宮最高層，定期受到總統弗拉基米爾·普京接見，可接觸俄方最高領導層決策。



報道說，中情局把那名俄方官員視作“寶貴資產”，但隨著美國內部“通俄”調查推進，中情局擔心他暴露身份，因而要求他撤離。那名官員起初不願撤離，2017年同意並離開俄羅斯。他的外逃讓中情局損失慘重，對俄方最高層後續活動缺乏了解。



俄羅斯媒體隨後報道，那人是曾在俄方總統府工作的斯莫連科夫。但按多名俄方官員的說法，斯莫連科夫不是高級官員，2016年至2017年之間遭解雇，沒有接觸普京的權限。



俄新社23日報道，俄媒曝光斯莫連科夫名下一棟位於美國弗吉尼亞州斯塔福德的住宅後，俄方本月早些時候經由國際刑事警察組織與美方接觸，要求後者澄清斯莫連科夫的下落。



按俄新社的說法，多名美軍前官員和聯邦調查局前探員住在那棟住宅所在的區域。



俄羅斯《生意人報》先前以多名不願公開姓名的俄方政府人士為消息源報道，斯莫連科夫2017年6月帶妻子和3個孩子去黑山度假時失蹤。執法人員起初推斷他們遭謀殺並發起調查，隨後發現斯莫連科夫一家遷居國外。



國際文傳電訊社13日報道，由於斯莫連科夫違反身為總統府工作人員不得前往黑山的禁令，多名為他度假放行的官員遭俄方解雇。



（來源：新華網）