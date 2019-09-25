郭信良接蔡後援總會長　台南英系新系拚場

郭信良。（中評社 資料照） 中評社台北9月25日電／去年底脫離民進黨，以無黨籍身分獲國民黨支持當選台南市議會議長的郭信良，24日宣布接下蔡英文台南市後援總會總會長一職，但強調只負責蔡英文的大選，不管“立委”選情。不僅綠營內部將出現雙頭馬車，也留給藍營更多見縫插針的機會，是福、是禍？有待觀察。



郭信良本來是民進黨籍、派系隸屬“正國會”，郭信良係因去年底退黨參選議長，獲國民黨、無黨籍議員支持下勝選，結果被民進黨除名，並與新潮流、賴清德人馬反目，後續又有挺郭的三位黨籍議員遭到停權處分。



中時電子報報道，今年2月民進黨開除郭信良的黨籍後，8月27日蔡英文競選總部決策委員會召集人洪耀福專程南下邀請郭擔任蔡台南市後援總會長，當時郭曾說要“慎重考慮”，經過近1個月長考後，他宣布接下重任，此一決定並不令人意外。



郭信良一向被歸屬“英派”，此次民進黨2020初選，郭即使已被開除黨籍，依舊積極替蔡英文輔選。對蔡英文來說，相較新潮流系掌握的民進黨台南市黨部，顯然蔡會更信任郭。站在郭信良的角度，只要蔡英文順利連任，就能累積重回民進黨的本錢，既然不可能轉而支持他人，接任後援總會長公開替蔡英文輔選，自是最佳選擇。



目前為無黨籍的郭信良一路挺蔡，他24日強調“只負責蔡英文的大選，“立委”部分沒有交集，後援總會不管“立委”選情。若看”民進黨在台南的6席“立委”提名人中，有林俊憲、林宜瑾、郭國文3人屬於新潮流系，又有挺郭當選議長的國民黨籍市議員參選“立委”，就可以理解郭面對台南“立委”選舉要說“沒有交集”了。



郭與新潮流的派系矛盾迄今未解，演變成各自搭建輔選舞台挺蔡的局面。從好的方面看，此一“雙頭馬車”的現象，可以擴大蔡英文的支持群，有效拉抬選情；從壞的方面看，“雙頭馬車”勢將各行其事，甚至各懷鬼胎，有利於對手“見縫插針”，進行分化。



特別是，郭信良有意藉由輔選打開重返民進黨的大門，新系肯定不會讓他如意。未來將出現以台南市長黃偉哲為首的蔡英文台南競選總部，及以郭信良為首的後援總會，相互競爭、拚場的輔選機制。郭接任蔡英文台南後援總會長的決定究竟是福、是禍？恐怕還有待觀察。