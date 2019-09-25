全國“信易貸”平台啟動

中評社北京9月25日電／24日，在濟南開幕的2019中國城市信用建設高峰論壇上，全國“信易貸”平台——全國中小企業融資綜合信用服務平台啟動上線，助力解決中小企業融資難、融資貴問題。



融資難、融資貴是制約中小企業發展的攔路虎。充分挖掘企業信用信息價值，大力推動企業信用資產變現，是解決這一難題的良方。據了解，目前全國已有104個城市依托全國信用信息共享平台，與相關金融機構共同開發“信易貸”產品，累計發放資金超過1.5萬億元。



國家公共信用信息中心主任周民介紹，全國中小企業融資綜合信用服務平台依托全國信用信息共享平台，形成中小企業信用信息交換共享的重要樞紐。綜合運用信用、科技、金融手段，匯聚各類信用服務和“信易貸”創新產品，實現多場景支持、全流程覆蓋的一站式融資服務，為中小企業提供融資便利。目前在平台開通賬號的城市已達197個，入駐金融機構近30家、信用服務機構20家。



在論壇開幕式上，新華社下屬的中國經濟信息社負責建設的國家級信用服務平台“新華信用”英文版正式上線，能夠為用戶提供全球2億多家企業信息的查詢和6200多萬家國內企業信用評價查詢。中國經濟信息社發布的《中國城市信用建設年報2018－2019》梳理了中國城市信用建設年度十大成就。



據了解，此次論壇以“信用，贏未來”為主題，由國家發展改革委指導，由新華通訊社、濟南市人民政府主辦，中國經濟信息社和濟南市發展改革委承辦。中國城市信用建設高峰論壇是推進城市信用體系建設的全國性高端峰會，每年舉辦一次，本屆論壇是繼杭州、福州之後的第三屆。



（來源：中國證券報）