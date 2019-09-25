《兒童個人信息網絡保護規定》10月1日正式實施

中評社北京9月25日電／家住江蘇張家港的年輕媽媽孫女士，每當開學前後，就會隔三差五接到教育培訓機構的“問候”。這些培訓機構對她孩子的姓名、學校、年級等信息了如指掌，連推薦的課程都有針對性。同樣，另一位年輕產婦丁女士今年剛生下寶寶不久，當地攝影館的“騷擾電話”就頻繁打進來，聲稱可以提供嬰兒理髮、製作胎毛筆、攝影等上門服務。



不管是孫女士還是丁女士，她們都對此現象感到擔憂和害怕。她們疑惑，孩子的信息是如何被洩露的？



今年10月1日，由國家互聯網信息辦公室發布的《兒童個人信息網絡保護規定》將正式實施。



據專家介紹，這是我國第一部專門針對兒童網絡保護的立法，明確了任何組織和個人不得製作、發布、傳播侵害兒童個人信息安全的信息，確定了兒童個人信息網絡保護的具體原則，以及網信部門和其他有關部門的監管職責。該規定填補了互聯網時代兒童個人信息保護的法律空白。



兒童信息被牟利者視作“肥肉”



王玲（化名）大學畢業後進入張家港一家頗具規模的培訓機構做前台行政工作。一次，她的丈夫秦某提到，有位老同學正籌備開培訓機構，需要生源。出於同學情誼，王玲將其所在培訓機構的6000多條學生個人信息發給了丈夫。這塊“肥肉”果然很有油水，老同學拿到信息後通過有針對性的推銷，獲得了較大利潤。經過舉報和一系列調查，警方很快鎖定了王玲夫婦。



90後王某在張家港市區經營一家嬰童攝影會館，他找到在張家港某醫院任婦產科醫生的朋友陳某，拜托她提供更多嬰幼兒信息。陳某禁不住朋友懇求和利益誘惑，便通過醫院內部網絡，登錄當地婦幼平台，獲取全市孕婦及嬰幼兒個人信息共計1000餘條，信息中包括嬰幼兒的出生信息、父母名字、電話、家庭住址等。



獲得這些信息後，王某的市場一下就打開了。為了表示感謝，他給陳某支付了好處費數千元。之後王某被多名產婦舉報，陳某也未能逃脫法律的制裁。

