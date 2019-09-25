護航陳明文300萬元案？蔡碧仲急否認

台“法務部”政務次長蔡碧仲。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月25日電（記者 洪德諭）針對民進黨“立委”陳明文在高鐵遺失新台幣300萬風波，“立法院”財政委員會今邀“財政部”、“法務部”等單位進行專案報告，並備質詢。針對此案第一時間傳出“法務部”政務次長蔡碧仲說很多人也以分次提領規避通報，遭質疑替陳明文是否涉洗錢開脫，蔡碧仲受訪時否認曾接受過任何媒體採訪評論此案，強調沒有根據人云亦云鋪天蓋地這樣好嗎？



針對陳明文遺失新台幣300萬風波，“立法院”財政委員會邀請金融監督管理委員會主委顧立雄、“財政部”部長蘇建榮、“行政院”洗錢防制辦公室主任陳明堂、“法務部次長”蔡碧仲等人針對“1.巨額現金提領或遺失查察之通報機制與後續調查，並以日前高鐵拾獲鉅款之處理方式為例提出檢討；2.如何認定並防堵意圖規避洗錢防制措施及相關稅賦之作為”進行專題報告，並備質詢。



對於此案，傳出蔡碧仲第一時間跳出來指稱，很多人也以分次提領規避通報，蔡今解釋，針對這起事件沒有接受過任何媒體採訪，沒有任事證就來鋪天蓋地這樣好嗎？



媒體再問是否後悔第一時間幫陳明文講話，蔡碧仲說，哪有幫他講話誰說的？什麼時間、地點、哪個記者採訪我？才能根據這個公開表示，沒有根據人云亦云鋪天蓋地這樣好嗎？



由於傳出這樣的說法，蔡碧仲也提到，今天是依照表定備詢，但質詢者一定要有所本，若憑空作文章全台老百姓再看，沒有根據質詢是浪費大家時間。



另外，蔡碧仲先前在“立法院”司法法制委會備詢對國民黨籍“立委”火氣很大，如孔文吉只問“蔡碧仲您現在是“法務部次長”？”蔡就答“你問這什麼問題，你認為勒？”媒體問為何會這麼生氣？蔡說，不是生氣，是個人表現方式。