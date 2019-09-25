權威發布：70年經濟社會跨越式發展

中評社北京9月25日電／24日，慶祝中華人民共和國成立70周年活動新聞中心舉行首場新聞發布會。國家發展和改革委員會副主任、國家統計局局長寧吉喆，財政部部長劉昆，中國人民銀行行長易綱介紹了70年來推進中國經濟平穩健康可持續發展的有關情況，並回答記者提問。



“70年來我國經濟社會實現跨越式發展，特別是黨的十八大以來，各項事業取得歷史性成就，發生歷史性變革。”寧吉喆說。



社會生產力極大解放和發展。1952年—2018年，我國GDP從679.1億元躍升至90.03萬億元，實際增長174倍；人均GDP從119元提高到6.46萬元，實際增長70倍。



綜合國力、社會生產力、人民生活水平大幅提升。我國已成為世界經濟第二大國、貨物貿易第一大國、外匯儲備第一大國、服務貿易第二大國、使用外資第二大國、對外投資第二大國。2018年我國居民人均可支配收入比1949年實際增長59.2倍。



經濟、社會和生態文明建設協調推進。70年來，我國固定資產投資持續快速增長，2018年末，我國鐵路營業里程13.2萬公里，其中高速鐵路3萬公里，分別居世界第二和世界第一。工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展。



對全球經濟貢獻作用凸顯。目前，中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻率達30%左右，居世界首位。



“70年來，我國財政實力日益壯大、公共財政體系逐步完善。”劉昆說，全國財政收入從1950年的62億元增加到2018年的183352億元，年均增長12.5%，增長了近3000倍。財政“蛋糕”不斷做大，財政公平公正性也日益突出，人民群眾越來越多地享受到了改革發展成果。

