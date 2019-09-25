中國積極推動區域經濟合作新發展

中評社北京9月25日電／新中國成立70年來，中國積極加強周邊交往，參與二十國集團、東盟與中日韓、中亞區域經濟合作、大湄公河次區域合作等相關全球和區域合作機制，積極貢獻中國智慧，推動各方通過區域合作實現共同繁榮發展。



積極加強周邊交往



新中國成立70年以來，中國支持多個地區合作組織，積極推進各方務實合作。中國積極參與了二十國集團、東盟與中日韓、中亞區域經濟合作、大湄公河次區域合作等相關全球和區域合作機制。



近年來，中國－東盟經貿合作蓬勃發展，展現出廣闊的合作前景，成為堅定不移堅持多邊貿易體制、切實推進區域經濟一體化的典範。2010年1月，中國－東盟自貿區全面建成。2015年11月，中國與東盟簽署自貿區升級協議。在貿易保護主義抬頭的當下，中國與東盟還在合力推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判，共同維護基於規則的多邊貿易體制。



RCEP涵蓋人口超過35億，占全球47.4%，國內生產總值占全球32.2%，外貿總額占全球29.1%，是全球涵蓋人口最多、最具潛力的自貿區談判。一旦達成，將進一步促進本地區產業和價值鏈的融合，為區域經濟一體化注入強勁動力。



此外，在中國的積極倡導下，上海合作組織在深化經濟合作方面發揮了巨大作用。2001年6月，上合組織在中國上海成立。目前，上合組織有八個成員國、四個觀察員國和六個對話夥伴國，其成員國人口占世界近一半，國內生產總值占全球20%以上，是當今幅員最廣、人口最多的綜合性區域組織，擁有巨大的市場潛力。



吉爾吉斯斯坦總理阿布爾加濟耶夫表示，與上合組織其他成員國的貿易額在該國對外貿易中所占比重超過70%，上合框架內的合作有助於該國發展經濟，吸引投資，以及對物流基礎設施進行升級改造等。

