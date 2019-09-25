徐國勇隔空嗆聲　韓國瑜應四問人民

徐國勇。（中評社 張嘉文攝） 內政委員會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月25日電（記者 張嘉文）“內政部長”徐國勇、“警政署長”陳嘉欽針對治安問題相繼南下高雄坐鎮關切，引發中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜怒批中央在政治操作。對此徐國勇今天受訪時表示，治安做得好，形象才能提升，嗆韓國瑜“不要說別人破壞你的形象，是你自己在破壞自己的形象”，呼籲韓不要導因為果，隨便就掛上政治操作，徐也說“我不禁想問，是誰在政治操作，是不是講這句話的人在政治操作？”



高雄近期發生“直播主之亂”，“警政署”因此南下進駐高雄，韓國瑜日前開直播時忍不住抱怨，照中央這種做法，把高雄城市醜化成這樣，誰敢來觀光？



徐國勇今天赴“立法院”內政委員會備詢，受訪時對此回應表示，治安問題不是只有地方，也不是只有中央，是要中央地方配合，治安配合好，形象才可以提升，不做好，不要說別人破壞形象，是韓國瑜自己破壞自己的形象。



有國民黨“立委”質疑，“內政部”“警政署”南下關切，是在亂韓國瑜的選情？徐國勇說，沒有人可以亂韓國瑜選情，誰在亂誰選情，這要問韓自己，這是韓對治安的重視，沒有人可以亂得了，人民都看在眼裡。



徐國勇要韓國瑜四問人民：治安是不是要整頓，問一下人民；上百黑道要火拚要不要抓？問一下人民；抓人之後，治安有沒有變好，也問一下人民；抓了之後觀光有沒有變好？形象有沒有變好？也問一下人民就會知道，當幾十位黑衣人在夜市晃，人民會逛夜市嗎？警察抓了之後，就會安居樂業了。不僅形象重要，每一個都重要。