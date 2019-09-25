發改委回應1億非戶籍人口落戶問題

中評社北京9月25日電／23至24日，國家發展改革委規劃司在廣東省東莞市召開現場推進會，通過現場觀摩、典型經驗介紹等方式，督促農業轉移人口市民化任務較重的地區全面落實1億非戶籍人口在城市落戶政策，並於今年年底取得決定性進展，切實提高農業轉移人口市民化質量。



會上，國家發展改革委規劃司相關負責人強調，要堅持問題導向、目標導向，按照存量優先原則，進一步壓實責任、狠抓落實，充分保障重點群體便捷落戶，加大戶籍制度改革力度，增強“人錢掛鈎”力度和“人地掛鈎”精准度，健全農村“三權”維護和自願有償退出機制，持續優化以居住證為載體的城鎮公共服務提供機制，確保有能力、意願強的農業轉移人口應落盡落，推動1億非戶籍人口在城市落戶今年取得決定性進展。



會上，廣東、安徽、重慶3個省（市）和東莞、武漢、鄭州、常州市發展改革委及晉江市人民政府分管負責同志作了典型經驗交流，介紹了推進農業轉移人口市民化的好經驗好做法；公安部、財政部、自然資源部、農業農村部有關司局同志介紹了各自領域工作進展和推動農業轉移人口市民化的工作考慮。



與會代表表示，通過現場會這種生動直觀的形式學習交流，深化了對推動1億非戶籍人口落戶重大意義的認識，拓寬了提高農業轉移人口落戶質量的工作思路，下一步將認真落實有關決策部署，創造條件、主動服務，推動1億人落戶目標順利實現。



會議期間，與會代表前往東莞市東城中心小學、“莞寓”安居房、“智網工程”指揮調度中心、智通人才市場等地，觀摩學習了農業轉移人口隨遷子女就學、住房保障、綜合管理服務、職業技能培訓等方面的有效做法。



17個省（市）和計劃單列市、副省級城市發展改革委負責同志及交流發言城市代表參加會議。



（來源：新華社）

