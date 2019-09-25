帶風向？台銘新聞網：郭、黃二人回得來嗎？

郭台銘。(中評社 資料照) 黃健庭。(中評社 資料照) 中評社台北9月25日電／鴻海創辦人郭台銘未登記連署參選2020後動作不斷，將在28日舉行粉絲見面會，前台東縣長黃健庭也受訪證實原要擔任郭的副手。親郭陣營的網媒“台銘新聞網”昨轉載此報道，極力稱許郭、黃兩人，並引述未具名的政壇人士說法，如果郭、黃二人聯手再來，2020大選又是一番新的競爭。中間選民只能夠用嘆息的口吻說，“郭黃二人回得來嗎”？



《遠見》雜誌昨日登出國民黨籍前台東縣長黃健庭的專訪，黃首度證實，他就是郭台銘的副手，也還原郭台銘宣布退選前最後7天到底發生了什麼事，讓郭台銘決定退選的關鍵是什麼？黃健庭還強調，郭台銘雖然退選了，但郭陣營並未退散，團隊正打算成立TGI（Terry Guo Institute，暫名郭台銘學院）持續擬定好政策、監督政府。未來TGI將可能有三個部門，第一、智庫，邀學者專家持續推動議題；第二、人才養成的機構，培養台灣的年輕人；第三、創辦自媒體，藉此管道將理念發佈出來。



“台銘新聞網”報道指出，憂心台灣未來廿年經貿發展及“中華民國”外交空間的政壇人士指出，依據最新台灣民意基金會的調查，蔡英文民調領先韓國瑜將近二十三個百分點，再加上韓個人的草包形象，民調下跌，紛指2020大選前，韓國瑜將帶著國民黨進住“安寧病房”，甚至“葉克膜”也沒有用了。如今國民黨原本的一手好牌竟成為四面楚歌與危急存亡，不知國民黨的用心何在。



報道還談到，黃健庭安排郭董於五月十五日親自前往台東了解地方建設及地方需要。“那知十五、十六日兩天行程中，郭台銘居然心中決定心中未來副手的人選。”



緊接著報道大力推崇黃健庭從政的表現，黃健庭從“國大代表”、三屆“立法委員”、兩任縣長，徹底運用了“國會”行政立法經驗即奉獻家鄉的熱忱，徹底翻轉的台東，使得台灣的偏鄉台東，脫離又老又窮的城市的象徵，更是全台灣失業率最低、國際能見度非常高的幸福城市。



該報道最後強調，在郭台銘宣布退選之後，韓國瑜民調下滑，國民黨區域“立委”支持度也跟著露出危機。原本有棄韓保郭的說法。如今在郭、黃二人曾是正副對手的消息曝光後。政壇人士也深表遺憾。並指如果郭、黃二人聯手再來， 2020“總統”大選又是一番新的競爭。中間選民，只能夠用嘆息的口吻說，“郭黃二人回得來嗎”？