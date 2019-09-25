“中國道路”書寫世界經濟發展奇跡

中評社北京9月25日電／從一窮二白到穩居世界第二大經濟體；

從火柴、鐵釘都要進口到世界第一製造業大國；

從缺衣少食到人均國民收入高於中等收入國家平均水平；

從“一張白紙”起筆到繪就多個“世界第一”；

從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍；



一路披荊斬棘，一路破浪前行。新中國70年滄桑巨變，書寫了世界經濟發展史上的奇跡。道路就是黨的生命。我們黨帶領人民通過長期實踐探索，生動詮釋了社會主義制度優勢和歷史前進的必然邏輯——只有社會主義才能救中國，只有中國特色社會主義才能發展中國，只有堅持和發展中國特色社會主義才能實現中華民族偉大復興。



屹立東方 換了人間：只有社會主義才能救中國



“一個國家實行什麼樣的主義，關鍵要看這個主義能否解決這個國家面臨的歷史性課題。”



1840年鴉片戰爭後，曾經讓中華民族深感自豪的文明祖國淪為列強任意蹂躪的半殖民地半封建國家，不甘沉淪的仁人志士進行過各種各樣的鬥爭，探索了不同的救國道路。從農民起義的太平天國運動到實業救國的洋務運動，從追求君主立憲的戊戌變法到建立資產階級共和國的辛亥革命，每一次民族精英的救國理想都因反動勢力的強大壓迫而破滅。中國在半殖民地半封建社會的泥潭裡愈陷愈深，無數的愛國者仰天長嘯：到底誰能救中國！



十月革命一聲炮響，給中國送來了馬克思列寧主義！

