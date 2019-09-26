黃龍景區：銅板鉄琶與紅牙小板

中評社香港9月26日電（記者 王平）香港智庫高層考察團四川行，九月三日受到當地高度重視，省委書記彭清華率省委副書記鄧小剛、省委常委秘書長王銘暉等熱情接待。其後阿壩自治州書記驅車數百里接待考察團。



2017年發生的地震，讓很多人都擔心黃龍景區的美景是否受到嚴重破壞。考察團有幸作為地震之後景區重開前的第一批客人，領略了黃龍景區的風光。



黃龍景區名不虛傳，既有銅板鉄琶的豪壯，亦有紅牙拍板的婉約，令人嘆為觀止。