推“深夜消費”　商場顧客雙贏

上海九亭金地廣場夜間消費。香港文匯報上海傳真 中評社香港9月25日電／隨人們生活和作息方式的改變，夜生活越來越多，夜經濟在內地持續火熱。有發展商看準時機，在旗下商業項目推出“深夜美食”和遊樂消費，吸引愛“夜蒲”的年輕消費一族。



香港文匯報報道，“太需要在凌晨仍營業的餐廳來滿足我飢腸轆轆的胃、安慰我疲倦的心。”在一家音樂工作室就職的樂樂告訴記者，她和同事們因為工作性質通常是從下午上班至第二天凌晨，普通餐廳往往晚上10點打烊，因此頓頓晚飯叫外賣，偶爾去便利店買簡易食品草草應付一下。幸虧一批深夜餐廳的出現，最晚營業至凌晨2點，才讓他們可以像模像樣地吃上一頓飯。



九亭金地廣場“深夜”食堂



金地商置（0535.HK）在滬商業項目上海九亭金地廣場近日正式開幕，該項目通過全業態滿足顧客“日與夜”的消費需求。九亭金地廣場項目面積8.2萬平方米，由6萬平方米購物中心與2.2萬平方米室外商業街區組成。其中，購物中心室內商場為正常營業時間，2.2萬平方米室外商業街區則大推“深夜美食”模式，引進多個可延長營業時間的餐飲品牌，讓周邊年輕客群能夠暢享美好夜生活。



針對客群推各主題活動



商業街打造夜生活主題街區概念，引進湊湊火鍋.茶憩、有喜屋深夜食堂、潮民冰室、MO.MO牧場和火太九火鍋音樂餐廳等可以延時營業至深夜的美食品牌，有效彌補區域夜間市場空白，滿足消費者夜間消費需求。除美食，夜間消費項目亦包括主題活動秀，針對周邊三公里核心客群，將商業街區打造為城市嘉年華，通過遊藝形式上演，使得九亭夜間生活充滿活力。新穎的業態模式令九亭金地廣場開業即獲得大客流，開業第一、二天客流超過30萬人次，雙日營業額達1，420萬元人民幣。



有餐廳經營者向記者表示，隨人們生活以及作息方式的改變，深夜就餐的人越來越多，“比如看完夜場電影後來吃飯，或加班到深夜才有時間吃飯。現在晚上10點至凌晨1點這個時段有不少人進店，遠比下午時段的客流多得多。”因此不少選擇做夜間生意的餐廳，索性會在下午2點起閉店休息，直至黃昏5點再次開門迎客，多數都到凌晨再關門。



顧客：“好過宅在家中”



很多晚上來逛商場的觀眾表示，夜間消費絕對不是吃飯、購物那麼簡單，人們的精神生活亦需得到滿足。有一位年輕的男顧客告訴記者，“我之前的夜生活通常就是打遊戲看電視，太無聊，也不健康。現在家附近開了個有夜間主題活動的商場，肯定過來體驗一下，好過宅在家中。”另外，多個親子類顧客亦稱讚商場的夜間項目，畢竟商場的安全系數較高，還有遊樂設施，帶孩子過來開心又放心。