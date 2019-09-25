高雄市議會今開議　韓國瑜率官員拜碼頭

高雄市議會今開議，韓國瑜一早就前往拜碼頭。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月25日電（記者 蔣繼平）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今天上午出席高雄市議會第三屆第二次定期大會開幕，按照往例拜會議長許崑源、副議長陸淑美、各黨團，過會過程中，民進黨團仍緊咬是否請假，國民黨團則高喊韓國瑜加油，士氣相當強。



韓國瑜25日上午參加高雄市議會第三屆第二次定期大會開幕，原本預定9時在會前先拜訪黨團，韓提早12分鐘抵達，陸續前往議長室、副議長室、國民黨團、民進黨團、無黨團結聯盟進行拜會。



韓國瑜第一站前往無黨團結聯盟，現場僅無黨團結聯盟議員李順進一個人在辦公室，韓簡單致意拜會短暫停留隨即離去。



韓國瑜第二站前往民進黨團，由民進黨總召韓賜村、書記長林志鴻出面接待，韓賜村也就本屆會期是否能準時出席、是否會請假等問題來詢問，韓則回應請假一定會告知，市府團隊也會全力接受監督。



韓國瑜前往國民黨團受到熱烈歡迎，各選區議員也就各自意見向韓提出建議，韓也主動詢問偏鄉議員意見，離開前國民黨議員也高喊“韓國瑜韓國瑜韓國瑜，加油加油加油”士氣高昂。



韓國瑜隨後上樓拜會議長許崑源和副議長陸淑美，不過因為時間太早而一度空等，媒體也抓緊空檔時間搶問，讓韓露出不少尷尬。



陸淑美到場後則向韓國瑜建議道路修建及重鋪都要公告，避免市民抱怨哪段先做哪段後座，讓民代十分為難，韓也現場允若並要求市府團隊確實執行。韓國瑜跟許崑源則進行閉門會議。