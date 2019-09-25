官員警察相片任貼任踩　食環署懶清理無限縱毒

荃灣站外天橋地上貼有大量特首個人相片，途人紛紛靠邊行避免踩到(大公報) 中評社香港9月25日電／食環署縱容亂港分子公然“播毒”，連累政府官員也任人侮辱！亂港分子連月在所謂連儂牆的“毒牆”，散播惡毒暴力的言論，在社區滋事擾民，近日更變本加厲，在葵芳行人隧道及港鐵荃灣站對開行人天橋地上，鋪設大量行政長官林鄭月娥、警方高層的相片，讓人肆意踩踏，居心險惡。有途人指責亂法分子行為十分過火，不可理喻；亦有途人指食環署坐視不理，猶如亂港“幫兇”。



“毒牆”刑事案已40宗



大公報報道，亂港分子自七月起製作“毒牆”，滲透全港十八區，進行文宣式洗腦，至今已發生多次黑衣暴徒與途人衝突。警方數字顯示，由六月起截至9月20日，所謂連儂牆共涉及40宗刑事案件，至今拘捕57人。然而食環署不但遲遲未派人“消毒”，且更縱容亂港分子將惡行升級。



其中在葵芳一條行人隧道內，有亂港分子將近五十張立法會議員葉劉淑儀、行政會議成員羅范椒芬及多名警方高層照片，張貼在行人隧道地上，任人踩踏及破壞。部分照片旁邊，更寫上侮辱字句。途人走過時，無不側目。“嘩，有無搞錯，依家對人不對事，玩人身攻擊”、“食環署可以乜都唔理，任由啲搞事者愈貼愈多㗎咩？”



大公報記者在現場巡查時，再發現港鐵荃灣站A1、A3出口的行人天橋地上，貼有逾百張特首林鄭月娥的個人相片。有途人刻意避開行走，亦有途人疑未有留意地上照片，踩到地上相片。



其實，清理公眾地方未經許可的塗鴉及各種大字報，是食環署的分內之責，但署方近月來已多次被批評無作為。據悉，有市民曾多次至電“1823”，向食環署舉報，要求“拆牆”、“清地”，惟署方卻“闊佬懶理”，遲遲未見行動。



《大公報》昨日再就相關問題向食環署查詢，惟至截稿前仍未回覆。