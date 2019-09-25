袁隆平團隊試種耐鹽碱水稻　畝產超千斤

中評社北京9月25日電／“你看，這裡原是白茫茫一片的鹽碱地，pH值9左右，鹽度達0.6%。如果今天測產結果突破500公斤，那會是一個比較大的突破。”24日，內蒙古烏蘭浩特舉行的“興安盟袁隆平院士工作站耐鹽碱水稻現場測產驗收評議會”上，等待結果的湖南雜交水稻研究中心主任齊紹武，一邊翻撿收割後的秸秆查看稻穀損失率，一邊向科技日報記者說。



測產地在科右中旗巴彥淖爾蘇木，是內蒙古興安盟新啟動的鹽碱地綜合利用示範基地，也是蘇打型鹽碱地稻作改良基地，占地面積約1000畝，主要用於引進耐鹽碱植物種類，邊試驗示範，邊推廣。其中，以耐鹽碱水稻種植為主，有水田面積約600畝，通過與湖南雜交水稻研究中心合作，開展耐鹽碱水稻品種資源鑒定、引種觀察、品種篩選展示擴繁，及肥料試驗、改良劑試驗等。目前，這裡自選和外引品種資源達600餘份。



值得一提的，是這塊地“pH值9左右、鹽度0.6%”的屬性，這讓它成為了鹽碱地的“高配”。湖南雜交水稻中心副主任張玉燭解釋，我國鹽碱地主要分兩大類。其中一種是東北內陸蘇打鹽碱地，主要危害在於碱。碱可導致土壤板結、不滲水，大大影響作物對肥料等營養的吸收。通常，pH值高於8，就很難生長作物，而我國有十幾億畝鹽碱地。此外，鹽度高也會破壞肥料吸收滲透系統，易導致水稻不出苗、苗力死亡、不結實等問題。“此前，袁隆平院士定下了目標，鹽碱地pH值達9，或鹽度在0.6%時，畝產要在300公斤以上。”張玉燭說。



顯然， 這“二選一”的條件，這塊基地同時“擁有”了。張玉燭表示，東北絕大部分地區鹽碱地pH值為8左右，因此，這裡可種植的水稻品種，基本能“通吃”東北大部分鹽碱地土壤，也正是這一科研的價值所在。袁隆平院士認為，水稻雜種優勢的利用，能大幅提高其耐鹽碱程度，這也成為近年來他的“心之所向”。



帶著湖南省重大專項，湖南雜交水稻研究中心在內蒙古“落地”。通過雜種技術和有效耐鹽耐碱基因、品種資源利用等方式，篩選適合各種耐鹽碱土壤的品種。同時，在土壤和耕作上也做了諸多改良，如用生理酸性肥料中和pH值，通過既保水又排水的措施進行水分和肥料管理、栽配管理等。



“我們希望通過3年左右時間，摸索出一套完整的鹽碱地品種改良及種植技術，在興安盟地區甚至整個東北地區內有一定水源的鹽碱地，進行大面積推廣複制。現在，我們也在更高鹽度碱度的土壤裡，種植有600多個資源和組合。我們預計，其中約有15%左右的品種能在這邊適用。我們還會對這些品種的抗性做進一步鑒定，明年應有更多適合東北鹽碱地的品種出現。”張玉燭說。

