金融政策加力生豬市場“保供穩價”

中評社北京9月25日電／伴隨多個生豬生產、調出大省啟動生豬複產增養計劃，央地密集發文要求金融機構對生豬產業加大金融支持力度。據不完全統計，近一個月來僅地方就有十餘省份銀保監局聯合相關部委發布通知，要求對生豬產業穩定預期、穩定信貸、穩定支持，同時進一步優化信貸審批流程，創新增信手段，擴寬抵押擔保物範圍，並在貸款期限、利率等方面予以支持，累計支持額度達數百億元。



業內人士預計，近期中央密集調控及發放儲備肉能夠一定程度緩解豬價上漲的壓力。



面對生豬疫情等因素造成的生豬及母豬存欄量走低，通過金融工具對衝生豬養殖風險，提升農戶及企業信心，是加快生豬複養重要舉措之一。8月21日國常會為穩定生豬生產，保障豬肉供應，推出5項鼓勵措施。隨後農業部會同發改委、財政部、自然資源部等部門從基礎設施、貸款貼息、飼養保險、養殖用地、運輸方面支持生豬產業發展。9月6日，中國銀保監會聯合農業農村部印發《關於支持做好穩定生豬生產保障市場供應有關工作的通知》，要求銀行保險業從加大信貸支持力度、提高能繁母豬保險保額等六方面做好支持，穩定生豬生產和保障市場供應。



與此同時，地方版生豬“保供穩價”金融政策也在密集推出。據不完全統計，包括北京、四川、吉林、廣東、江蘇等十餘省份銀保監局聯合相關部委發文解決生豬生產資金問題。



一方面，信貸資金加速入場，依托生豬龍頭企業，滿足養殖戶豬舍建設、升級改造資金需求。例如北京市財政將加大對生豬產業的支持力度，計劃在三年時間裡安排8.5億元，重點支持北京生豬規模養殖場升級改造。成都銀保監局聯合八部委發文，表示省級財政要對符合條件的規模豬場和種豬場貸款給予貼息支持，貸款貼息不超過貸款金額2%，重點支持企業購買飼料和購買母豬、仔豬。



另一方面，各地也在加大對農戶保險賠償力度，包括提供政策性能繁母豬保險和生豬養殖保險，對受疫情等因素影響的受損農戶提供保險資金賠付，在一定程度上彌補生豬養殖戶的財產損失，為後續再養殖提供資金支持。

