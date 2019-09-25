阿燦變“燦神”全靠“返大陸”務農

阿燦展示“龍場”內種植的有機農作物。 中評社香港9月25日電／內地創業18年，廖偉雄親身體驗國泰民安。



香港文匯報報道，近年在香港討論一些香港與內地之間的問題時，一些港人理屈詞窮時就喜歡對不同政見的人、發表愛國言論的人拋出一句“你返大陸啦！”以示反駁。其實今時今日“返大陸”不是懲罰，是民眾往返兩地的正常交流活動，不少香港人常常回去消費、營商，正是因為有內地市場而成功開拓自己的事業。



大家可記得上世紀八十年代紅極一時的電視劇《網中人》，飾演劇中角色程燦的廖偉雄因演得入木三分，自此即被冠上“阿燦”之名，紅爆上世紀八九十年代。十八年前，阿燦（廖偉雄）就毅然選擇在事業高峰時放下香港的一切而“返大陸”，赴廣東發展農業種有機米，還創造佳績，“阿燦米”成為全國十大品牌的“獎米”！在內地逾十八年見證國家的發展及改變。阿燦坦言，一個國家的繁榮富強，根基好，很重要。就如他種有機米，深信自己的方向無錯，種米過程屢敗屢戰，最後在國家政策的支持下終於成功！阿燦驗證了只有國家根基安穩，人民才會有好的發展。



近日香港正值多事之秋，不少人對內地有偏見，甚至謬誤，“所有不好的東西一定是來自內地。”其實，對一個地方的評價還是要經過多看、多了解才能做出正確判斷。



正如你也可能以為阿燦是來自內地，那你錯了。他是生於香港長於香港的，原名為廖晚雄，曾於葵青區生活，因父母安排他到調景嶺寄宿而入讀該區的寄宿學校，後來畢業於石蔭慈幼學校，為該校首屆上午校的畢業生。1976年參與無電視第六期藝員訓練班出道。演藝事業創出了成績後，他竟放棄香港的演藝事業，轉到內地為事業打拚，做過不同類型的生意，如美容、傳銷、卡拉OK等，雖然試過生意失敗，更試過破產，但永不言敗的他選擇做農民，艱苦奮鬥，終於成功打造“燦神龍場”。



靠真材實料同地方官合作



阿燦有位馬來西亞籍太太，他曾選擇去大馬創業，“我在大馬時做燒臘生意，望住自己的燒豬、燒雞到，我當時想，點解雞日日來的時間唔同、豬又是唔同，那食物的原材料是否也是如此呢？當時在大馬已經想報讀種植的課程，想要去研究農業方面的知識。”



“後來回到香港，李柏思（廣東羅定的知名企業家）約我，大家見完面。佢話利用我以往的舞台，向九億名農民作推廣，係咪收穫更大呢？所以雙方就一拍即合，加盟佢公司，隨後回到家鄉廣東。我從來沒有想過去其他地方務農，原因很簡單，我是黃皮膚的中國人，去到邊都係中國人。”



他開始在廣東的羅定有機米種植公司打工，職位是總經理，負責經營“阿燦米”這種產品，又以這種有機原材料賣給製醋、酒等公司。“去到羅定種有機米，教當地農民一齊種，去學知識。當中試過失敗，找出失敗的原因，原來土壤出問題，咁就從土壤手去解決問題。你問我種田當中有沒有遇到困難，我反問你一句，什麼是困難？你覺得下雨天種唔到米，定係日日出太陽令農作物旱死，邊樣算困難？所謂遇到困難，視乎你個心去點睇。係人都知，養雞好多雞味，但我在羅定養的三萬隻雞，沒有任何味道。雞糞拿去有機肥廠製兩日，變成有機肥，又可以還田，好重要的循環。我做農業的最大理想，係將技術平民化，能為每個人帶來健康。”他說。

